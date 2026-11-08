به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد شمار قربانیان حمله به منطقه الشرّیه در شهرستان بنی‌حُشیش، واقع در شرق صنعاء، به ۸۴ شهید و مجروح افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، در پی این حمله تاکنون ۴۴ نفر به شهادت رسیده و ۴۰ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت یمن با اشاره به ابعاد انسانی این حمله اعلام کرد که در میان شهدای این حادثه، ۲۱ کودک و ۱۰ زن حضور دارند. همچنین از مجموع مجروحان، ۸ نفر کودک و ۹ نفر زن هستند.

وی افزود که با وجود افزایش آمار قربانیان، عملیات امداد و نجات و جست‌وجو برای یافتن افراد مفقودشده همچنان ادامه دارد و احتمال تغییر شمار شهدا و مجروحان وجود دارد.