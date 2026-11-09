به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأ، مسئولان دانشگاه صنعا با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کردند که این مکان صرفا یک محل آموزشی بوده و ادعاهای مطرح شده در خصوص استفاده نظامی از آن کاملا بی اساس است.

مسئولان دانشگاه مذکور اضافه کردند که رسانه های بین المللی می توانند از بخش های مختلف این دانشگاه برای اطلاع یافتن از ماهیت کاری و آموزشی آن بازدید کنند.

آنها تصریح کردند که نهادهای مختلف سازمان ملل و یونسکو و سازمان بهداشت جهانی باید به وظایف خود در قبال حمایت از نهادهای آموزشی و پزشکی عمل کنند چرا که ائتلاف متجاوز سعودی بارها نهادهای آموزشی و تحصیلی یمن را به بهانه های مختلف هدف قرار داده است.

لازم به ذکر است نهاد ملی حقوق بشر در صنعا اعلام کرد که حملات عربستان علیه این کشور طی ۱۲ سال بیش از ۲ هزار و ۷۷۵ مرکز آموزشی و پرورشی را هدف قرار داده است.