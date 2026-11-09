به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالعزیز بن حبتور عضو شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد: تجاوزات وحشیانه دشمن سعودی علیه غیرنظامیان یمنی در تعز، صنعا و صعده را محکوم می کنیم.

وی اضافه کرد: جنایات وحشیانه رژیم آل سعود که جنایات جنگی به شمار می روند هرگز با گذر زمان از بین نخواهد رفت و عربستان طی روزهای آتی پاسخ این جنایات را دریافت می کند.

وزارت خارجه یمن نیز اعلام کرد که رژیم آل سعود یک جنایت جنگی تمام عیار در منطقه بنی حشیش با دست کم ۴۴ شهید مرتکب شده است.

این وزارت خانه در پیامی خطاب به جامعه جهانی خواهان تشکیل کمیته بین المللی حقیقت یاب برای بررسی ابعاد جنایت علیه شهروندان یمنی شد.

وزارت خارجه یمن تاکید کرد که حمله به غیرنظامیان در بنی حشیش در ادامه سلسله جنایات هدفمند سعودی ها علیه یمن از سال ۲۰۱۵ تاکنون صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که در جریان حمله جنگنده های سعودی علیه خانه های مردم یمن در روستای الشریه واقع در بنی حشیش دست کم ۴۴ تن شهید و ده ها تن دیگر زخمی شدند.