به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه یمن اعلام کرد که رژیم آل سعود یک جنایت جنگی تمام عیار در منطقه بنی حشیش با دست کم ۴۴ شهید مرتکب شده است.

این وزارت خانه در پیامی خطاب به جامعه جهانی خواهان تشکیل کمیته بین المللی حقیقت یاب برای بررسی ابعاد جنایت علیه شهروندان یمنی شد.

وزارت خارجه یمن تاکید کرد که حمله به غیرنظامیان در بنی حشیش در ادامه سلسله جنایات هدفمند سعودی ها علیه یمن از سال ۲۰۱۵ تاکنون صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که در جریان حمله جنگنده های سعودی علیه خانه های مردم یمن در روستای الشریه واقع در بنی حشیش دست کم ۴۴ تن شهید و ده ها تن دیگر زخمی شدند.