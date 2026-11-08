به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: در پاسخ به تجاوز وحشیانه سعودی‌ها علیه کشور و مردم ما، و به عنوان بخشی از پاسخ به کشتارهای وحشیانه آنها، که آخرین آنها کشتار در بازاری در الوازعیه و ساختمان‌های مسکونی در بنی حشیش بود که به شهادت و زخمی شدن ۱۲۰ نفر منجر شد که اکثر آنها زن و کودک بودند؛ نیروهای مسلح یمن، با یاری خداوند متعال، چهار عملیات نظامی ویژه با تعدادی موشک بالستیک و کروز و پهپاد انجام دادند.

اولین عملیات، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، مخازن ذخیره‌سازی آرامکو و مرکز مالی در ریاض، پایتخت دشمن سعودی، را هدف قرار داد. به فضل خدا، حملات مستقیم و دقیق بودند و خسارات قابل توجهی به مکان‌های مورد هدف وارد کردند.

دومین عملیات، آرامکو در بقیق را هدف قرار داد. حملات مستقیم بودند و باعث آتش‌سوزی در مکان‌های مورد هدف شدند.

عملیات سوم، نیروهای دشمن سعودی به فرماندهی افسر سعودی، فارس الشمری، را در شرق استان الجوف و شهرستان مدغل در استان مأرب هدف قرار داد که منجر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از این عناصر شد.

عملیات چهارم، نیروهای دشمن سعودی به فرماندهی افسر سعودی، بدر الحربی، را در منطقه المضاربه در استان لحج هدف قرار داد که این عملیات نیز به کشته و زخمی شدن شماری زیادی از عناصر منجر شد.

یحی سریع تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن به عملیات نظامی خود در عمق اراضی سعودی ادامه خواهند داد تا انتقام خون مردم ما را بگیرند و بازدارندگی در برابر دشمن ایجاد کنند. ما با توکل به خداوند متعال، با عملیات دقیق، ضربات دردناکی به آنها وارد خواهیم کرد. ما به تحمیل معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید، و هدف قرار دادن مراکز تجمع دشمن سعودی تا توقف تجاوز و پایان محاصره کشور عزیزمان ادامه خواهیم داد.