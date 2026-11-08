به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۱ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: جنگنده های سعودی، اماکن غیرنظامی استانهای صعده، تعز، حجه، لحج، الجوف و الحدیده را بمباران کردند.

وی تصریح کرد: این حملات با جنگنده های اف ۱۵ و تایفون انجام شد که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند. حمله موشکی نیز از نجران انجام شد که بر اثر این حملات شماری از غیرنظامیان شهید و زخمی شدند.

یحیی سریع همچنین اعلام کرد: مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش، به ۴۴۶۰ حمله هوایی و موشکی رسیده است.