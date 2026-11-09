مظفر آئینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، برنامه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی و عزاداری با مشارکت هیئات مذهبی در شهرستان‌های استان کردستان اجرا می‌شود.

وی افزود: در این ایام ۷۰ موکب و غرفه صلواتی در نقاط مختلف استان برپا شده و ۳۰۰ هیئت مذهبی فعال نیز به‌صورت ثابت و سیار در برگزاری مراسم عزاداری، سخنرانی و برنامه‌های مذهبی مشارکت دارند.

رئیس شورای هیئات مذهبی کردستان با اشاره به برنامه‌های تبلیغی این ایام گفت: اعزام مبلغان به مناطق شهری و روستایی استان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است که با اولویت تبیین موضوع اتحاد و اطاعت از دستورات مقام معظم رهبری انجام می‌شود.

آئینی ادامه داد: در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نیز دستجات عزاداری در شهرستان‌های قروه، بیجار، سریش‌آباد و دلبران به حرکت درمی‌آیند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های عزاداری علاوه بر مساجد، حسینیه‌ها و تکایا در سطح شهرها برگزار می‌شود، اضافه کرد: هیئات مذهبی استان در تجمعات شبانه نیز حضور خواهند داشت و با اجرای برنامه‌های مذهبی، بر اتحاد و همراهی مردم و اعلام انزجار از استکبار جهانی تأکید می‌کنند.