به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، در نشست صمیمانه با اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، به تشریح اقدامات، برنامه‌ها و تحولات ساختاری و رویکردی این نهاد در حوزه حمایت از محرومان پرداخت.

بختیاری در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت‌های کمیته امداد، توانمندسازی مددجویان، ایجاد اشتغال پایدار، تأمین مسکن و جلوگیری از انتقال فقر به نسل‌های آینده را از مهم‌ترین اولویت‌های این نهاد برشمرد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی، همراهی دولت و کمک خیرین برای تحقق این اهداف تأکید کرد.

وی با اشاره به صدور فرمان تأسیس کمیته امداد از سوی امام خمینی(ره) در روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: این اقدام بیانگر عمق دغدغه‌های امام راحل نسبت به وضعیت محرومان و ضرورت رسیدگی به مشکلات نیازمندان جامعه بود.

رئیس کمیته امداد با بیان اینکه مأموریت این نهاد صرفاً به پرداخت مستمری و کمک‌های معیشتی محدود نمی‌شود، گفت: رویکرد اصلی کمیته امداد، توانمندسازی مددجویان، ایجاد درآمد باثبات و حفظ کرامت و عزت خانواده‌های تحت حمایت است.

بختیاری جلوگیری از انتقال فقر به فرزندان خانواده‌های تحت حمایت را یکی از دغدغه‌های اصلی کمیته امداد دانست و افزود: تلاش می‌کنیم فرزندان این خانواده‌ها با برخورداری از فرصت‌های آموزشی، مهارت‌آموزی و اشتغال، از چرخه فقر خارج شوند.

توسعه اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان

وی با اشاره به برنامه‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، تولید و صنایع دستی اظهار کرد: این نهاد در برخی زمینه‌ها با هدف حمایت از تولیدکنندگان، بهبود وضعیت اقتصادی آنان و مقابله با واسطه‌گری وارد عمل شده است.

رئیس کمیته امداد ادامه داد: طرح‌هایی برای توسعه قالیبافی و خرید دام نیز به اجرا درآمده است تا خانواده‌های تحت حمایت بتوانند با سرمایه محدود، زمینه افزایش درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی خود را فراهم کنند.

بختیاری همچنین با اشاره به برنامه‌های مهارت‌آموزی و اشتغال زنان گفت: ۵۷ درصد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد دارای سرپرست زن هستند و بسیاری از این زنان برای دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی با مشکل تأمین ضامن مواجه‌اند.

وی افزود: برای رفع این مشکل، صندوق تضمین اشتغال ایجاد شده است تا زنان فاقد ضامن نیز بتوانند از تسهیلات مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکار و ایجاد درآمد برخوردار شوند.

سنجش پایداری مشاغل و خروج از چرخه حمایت

رئیس کمیته امداد با تأکید بر ضرورت ارزیابی اثربخشی تسهیلات اشتغال‌زایی اظهار کرد: وضعیت مشاغل ایجادشده با همکاری شرکت‌های مرتبط به‌صورت دوره‌ای بررسی می‌شود و گزارش‌های مستند و مصوری از میزان پایداری این مشاغل تهیه می‌شود.

به گفته بختیاری، بررسی مشاغل ایجادشده در سال‌های گذشته نشان داده است که بخش قابل توجهی از این فرصت‌های شغلی همچنان پایدار باقی مانده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه هدف از حمایت‌های معیشتی، ایجاد وابستگی دائمی خانواده‌ها به کمک‌های حمایتی نیست، تصریح کرد: به‌جز سالمندان و بیماران صعب‌العلاج، سایر مددجویان باید در مسیر اشتغال و توانمندسازی قرار بگیرند.

بختیاری مهارت‌آموزی، ایجاد شغل پایدار و دستیابی به درآمد متناسب با حداقل دستمزد را از جمله شاخص‌های خروج مددجویان از چرخه حمایت عنوان کرد.

طرح ۱۰ پرسش راهبردی درباره عملکرد کمیته امداد

در ادامه این نشست، محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، با اشاره به پیشینه بیش از شش دهه فعالیت این حزب در عرصه سیاسی کشور، گزارشی از ساختار تشکیلاتی آن در ۳۱ استان و بیش از ۲۰۰ شهر ارائه کرد و سپس ۱۰ پرسش کلیدی و راهبردی درباره عملکرد و برنامه‌های کمیته امداد مطرح کرد.

چگونگی خروج از فقر، تفاوت مدیریت و مهار فقر با پیشگیری از بازتولید آن، میزان اثربخشی تسهیلات اشتغال‌زایی، جلوگیری از وابستگی دائمی به حمایت‌های معیشتی و سازوکارهای توانمندسازی و استقلال بلندمدت مددجویان از جمله محورهای پرسش‌های دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی بود.

همچنین شناسایی فقر پنهان، موانع اصلی تأمین مسکن مددجویان، برنامه‌های کمیته امداد برای آینده فرزندان خانواده‌های تحت حمایت، جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های حمایتی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت خیرین و تشکل‌های مردمی و تعیین اولویت اصلی این نهاد در شرایط کنونی، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

رئیس کمیته امداد ضمن پاسخ به پرسش‌های مطرح‌شده، در پاسخ به سؤالی درباره اولویت اصلی این نهاد در شرایط کنونی، بر موضوع اشتغال تأکید کرد و آن را یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت کمیته امداد برای توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت دانست.

در پایان این نشست نیز اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود را درباره فعالیت‌های کمیته امداد مطرح کردند.

اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، نیز با قدردانی از حضور رئیس کمیته امداد و هیئت همراه، به تشریح بخشی از فعالیت‌های بین‌المللی این حزب پرداخت و گفت: ارتباط و تعامل حزب مؤتلفه اسلامی با احزاب و گروه‌های کشورهای جبهه مقاومت و همچنین کشورهای هم‌پیمان جمهوری اسلامی ایران، از جمله فعالیت‌های مؤثر این حزب در حوزه دیپلماسی حزبی است.