به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم بیات، شامگاه دوشنبه، در دویست و پنجاه و چهارمین شب از تجمعات مردم لنگرود، با تأکید بر اهمیت ولایت‌ مداری در تاریخ اسلام اظهار کرد: حضرت زهرا (س) در آزمون ولایت‌مداری سربلند شدند و بالاترین نمره را در این امتحان الهی گرفتند؛ چراکه سخت‌ترین آزمون خداوند از بندگان، آزمون ولایت‌مداری است و بسیاری در طول تاریخ در این امتحان مردود شده‌اند.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه ولایت‌مداری را باید از سیره شهدا آموخت، افزود: برای شناخت مسیر ولایت باید به وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی و مکتب او رجوع کنیم؛ چراکه سراسر وصیت‌نامه این شهید بزرگوار، از ابتدا تا انتها، سرشار از تأکید بر ولایت و تبعیت از رهبری است.

بیات با اشاره به جایگاه ولایت در وصیت‌نامه شهید حاجی‌زاده و سیره دیگر شهدا تصریح کرد: شهدا با ایستادگی و فداکاری خود نشان دادند که ولایت‌مداری تنها یک شعار نیست، بلکه مسیری است که باید تا پای جان در آن ایستاد.

امام جمعه موقت رحیم‌آباد با اشاره به حضور مستمر مردم لنگرود در تجمعات شبانه گفت: شما مردم با حضور ۲۵۴ شبه خود نشان دادید که پای ولایت ایستاده‌اید و اجازه نمی‌دهید تجربه تلخ تنهایی امیرالمؤمنین (ع) در تاریخ تکرار شود.

وی با بیان اینکه مردم کوفه نیز اهل نماز و قرآن بودند اما در آزمون ولایت‌مداری دچار لغزش شدند، بیان کرد: وقتی می‌گوییم ما اهل کوفه نیستیم، یعنی اجازه نمی‌دهیم ولی جامعه تنها بماند و در برابر ولایت احساس غربت کند.

بیات در ادامه با اشاره به نقش مردم در خنثی‌سازی فتنه‌ها اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه، توطئه جریان‌های غرب‌گرا، اقدامات اراذل و اوباش و تلاش برای تضعیف جبهه مقاومت را ناکام گذاشت.

وی با تأکید بر اینکه مردم ایران مقاومت را از مکتب سیدالشهدا (ع) آموخته‌اند، افزود: ایستادگی مردم در میدان نشان داد که توطئه‌های دشمنان با حضور و پشتیبانی ملت ناکام خواهد ماند.

امام جمعه موقت رحیم‌آباد در پایان با تأکید بر تداوم حضور مردم در حمایت از ولایت گفت: اگر لازم باشد ۱۵۰۰ شب دیگر نیز در میدان می‌مانیم و تا پای جان در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی خواهیم کرد.