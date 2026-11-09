به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی حسن‌زاده، پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد اقامه نماز شهرستان که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با اشاره به ضرورت تقویت اقامه نماز جماعت در مدارس اظهار کرد: یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، استفاده از ظرفیت روحانیون و ائمه جماعت ادارات برای حضور در مدارس و برگزاری نماز جماعت است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود افزود: در همین راستا، برای پوشش ۲۸ مدرسه در شهرهای کومله و چاف و چمخاله و برخی مناطق دیگر برنامه‌ریزی شده است تا روحانیون واجد شرایط در این مدارس حضور پیدا کنند.

کمبود روحانی در برخی مناطق لنگرود

وی با اشاره به محدودیت نیروی روحانی در برخی مناطق تصریح کرد: با وجود درخواست و پیگیری برای تأمین روحانی مورد نیاز مدارس، همچنان در برخی نقاط از جمله محدوده شهری با کمبود روحانی مواجه هستیم و لازم است برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی شود.

حسن‌زاده خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای تقویت اقامه نماز جماعت در ادارات شد و گفت: برخی ادارات از نظر فضای نمازخانه با محدودیت‌هایی مواجه هستند که لازم است وضعیت آن‌ها بررسی و برای رفع مشکلات، اقدام شود.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی حضور ائمه جماعت در ادارات بیان کرد: برخی روحانیون به دلیل مشغله کاری امکان حضور مستمر در مدارس را ندارند، اما می‌توان از ظرفیت روحانیون دارای فرصت بیشتر برای پوشش برنامه‌های اقامه نماز استفاده کرد.

ضرورت حمایت مالی از برنامه‌های اقامه نماز

رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود با بیان اینکه برخی ادارات به دلیل محدودیت اعتبارات از استقبال کافی برای همکاری در این زمینه برخوردار نیستند، گفت: خواستار پیش‌بینی منابع مالی و حمایت دستگاه‌ها از برنامه‌های اقامه نماز هستیم.

حسن‌زاده در پایان گفت: هماهنگی میان اداره تبلیغات اسلامی، دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مدارس برای توسعه نماز جماعت و رفع موانع موجود ضرورت دارو.