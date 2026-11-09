به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهدی پور پیش از ظهر دوشنبه در جلسه برنامه‌ریزی هفته بسیج با حضور مسئولان شهرستان در سالن جلسات فرمانداری لنگرود برگزار شد، با گرامیداشت ایام فاطمیه و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای امنیت اظهار کرد: در عظمت بسیج همین بس که امام خمینی (ره) از آن به عنوان شجره طیبه‌ای یاد کردند که دفتر تشکیل آن را همه مجاهدان از نخستین تا آخرین امضا کرده‌اند.

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در عرصه‌های مختلف کشور افزود: بسیج از زمان شکل‌گیری تاکنون در حوزه‌های دفاعی، سازندگی، مقابله با بحران‌ها، دوران کرونا و تأمین امنیت پایدار نقش‌آفرینی کرده است و هر فردی که به پیشرفت کشور اعتقاد دارد، در زمره تفکر بسیجی قرار می‌گیرد.

بیش از ۴۰۰ برنامه در هفته بسیج لنگرود اجرا می‌شود

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با اشاره به شعار محوری امسال هفته بسیج با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران، حامی مستضعفان» گفت: برنامه‌های هفته بسیج از ۲۹ آبان تا پنجم آذرماه با محوریت پایگاه، مسجد، محله و تجمع برگزار می‌شود.

مهدی‌پور از پیش‌بینی بیش از ۴۰۰ برنامه در سطح پایگاه‌ها، حوزه‌های مقاومت و ستاد ناحیه خبر داد و افزود: اجرای این برنامه‌ها با همراهی دستگاه‌های اجرایی، اصناف، دانشگاه‌ها و سایر مجموعه‌های شهرستان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی، افزود: شناسایی و پیگیری برنامه‌ها در ۶ محله شهرستان صورت گرفته و خواستار مشارکت دستگاه‌های اجرایی در شناسایی و رفع مشکلات این محلات هستیم.

محافل قرآنی و مسابقات علمی در دستور کار بسیج

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با تشریح بخشی از برنامه‌های فرهنگی و علمی هفته بسیج بیان کرد: برگزاری محافل انس با قرآن در محلات، محفل قرآنی در سطح استانی، دعای ندبه در آغاز هفته بسیج و پویش ختم قرآن به نیابت از رهبر شهید از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

مهدی‌پور ادامه داد: برگزاری مسابقات حفظ و قرائت قرآن، برنامه‌های حلقات صالحین، مسابقات رباتیک با مشارکت دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و فنی‌وحرفه‌ای و همچنین مسابقات ورزشی در سطح شهرستان از دیگر برنامه‌های هفته بسیج است.

خدمت‌رسانی به محلات با اجرای طرح هر محله یک خدمت

وی با اشاره به اجرای طرح «هر محله یک خدمت» در هفته بسیج تصریح کرد: انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی قابل اجرا در محلات هدف را به دبیرخانه هفته بسیج اعلام کنند تا در قالب کارزار خدمت به مرحله اجرا برسد.

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود افزود: برنامه‌ریزی برای اهدای یک سری جهیزیه شامل اقلام اساسی به زوج‌های نیازمند، توزیع بسته‌های معیشتی و لوازم‌التحریر، برگزاری میز خدمت، ویزیت رایگان در مناطق مختلف و آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیز در ادامه برنامه های این هفته انجام خواهد شد.

تجلیل از بانوان و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری

مهدی‌پور با اشاره به تقارن برنامه‌های هفته بسیج با مناسبت‌های پیش‌رو، گفت: برگزاری جشن میلاد حضرت زهرا (س)، تجلیل از بانوان نخبه در عرصه‌های علمی و فرهنگی، جشنواره غذا و برنامه‌های بومی و محلی را از دیگر برنامه‌ها است.

وی افزود: برگزاری یادواره‌های شهدا با عنوان «آبروی محله، افتخار کوچه»، مسابقه کتاب‌خوانی با محوریت بانوان و آثار مرتبط با رهبر شهید، مسابقات تیراندازی ویژه کارکنان ادارات و نمایش خیابانی با موضوع شاخصه‌های جوان تمدن‌ساز نیز در دستور کار قرار دارد.

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و دفاع مقدس شهرستان، گفت: برنامه‌ریزی برای اکران فیلم «جانشین» با محوریت زندگی سردار شهید حسین املاکی انجام شود و خواستار همراهی ادارات و مجموعه‌های فرهنگی برای استقبال از این برنامه هستیم.

افتتاح پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و اعزام راهیان نور

وی افتتاح پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و طرح‌های اشتغال‌زایی را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج عنوان کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی پرداخت و طرح‌هایی در این حوزه اجرا شد که در هفته بسیج بخشی از پروژه‌های مرتبط به بهره‌برداری می‌رسد.

مهدی‌پور ادامه داد: اعزام کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور و اعزام بسیجیان به مشهد مقدس نیز همزمان با هفته بسیج انجام می گیرد.

لنگرود میزبان پیکر دو شهید گمنام می‌شود

فرمانده سپاه ناحیه لنگرود در بخش دیگری از سخنان خود از میزبانی شهرستان از پیکر مطهر دو شهید گمنام در روز آینده خبر داد و گفت: همزمان با حضور این شهدای والامقام، برنامه‌های استقبال و تجمع مردمی در نقاط مختلف شهرستان برگزار خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حضور پررنگ مسئولان در برنامه‌های هفته بسیج بیان کرد: انتظار داریم مدیران دستگاه‌های اجرایی با حضور در میان مردم و برگزاری میز خدمت، زمینه ارتباط چهره‌به‌چهره و رسیدگی به مطالبات شهروندان را فراهم کنند.