به گزارش خبرگزاری مهر، حاج منوچهر لاهوتی، پدر شهیدان فرهاد و فرداد لاهوتی و مهرداد لاهوتی نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی، امروز به دلیل کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

مرحوم منوچهر لاهوتی از پدران پرافتخار شهرستان لنگرود بود که دو فرزند خود را در راه دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب اسلامی تقدیم کرد.

شهید فرهاد لاهوتی در سال ۱۳۶۶ در سنندج به دست منافقین کوردل به شهادت رسید و دانشجوی شهید فرداد لاهوتی نیز در سال ۱۳۶۵، در منطقه حاج‌عمران و طی عملیات کربلای ۲ به فیض شهادت نائل آمد.

این پدر فداکار همچنین پدر سه جانباز سرافراز بود؛ جانباز ۴۰ درصد فریبرز لاهوتی که در سال ۱۴۰۱ پس از سال‌ها تحمل رنج جانبازی به دیدار معبود شتافت، جمشید لاهوتی و مهرداد لاهوتی نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسلامی.

بر اساس اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان لنگرود، مراسم تشییع پیکر این پدر بزرگوار روز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه، ساعت ۸:۳۰ صبح از مقابل سپاه ناحیه لنگرود به سمت میدان انقلاب برگزار می‌شود.

پس از آن، پیکر مرحوم منوچهر لاهوتی برای خاکسپاری به گلزار شهدای کومله منتقل شده و در جوار فرزندان شهیدش آرام می‌گیرد.