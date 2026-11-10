به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم محسن اسدی از وقوع حریق در یک واحد اقامتی واقع در خیابان شیخ طوسی خبر داد و گفت: در پی این حادثه، ۳ نفر در ساختمان محبوس و مصدوم شده بودند که با حضور سریع و اقدام به‌موقع نیروهای عملیاتی، از ساختمان خارج و نجات یافتند.

وی در ادامه اظهار کرد: با حضور آتش‌نشانان در محل، عملیات نجات افراد محبوس در دستور کار قرار گرفت و همکاران عملیاتی با سرعت عمل خود موفق شدند افراد گرفتار در ساختمان را به طبقات پایین منتقل کرده و از خطر نجات دهند.

وی افزود: در میان افراد محبوس، یک بانوی سالمند با وضعیت جسمانی وخیم نیز حضور داشت که توسط نیروهای آتش‌نشانی به بیرون از ساختمان منتقل شد.

اسدی ادامه داد: در این عملیات، دو تیم عملیاتی از ایستگاه ۲ شامل تیم‌های نجات، حریق و نردبان و همچنین نیروهای عملیاتی ایستگاه‌های ۳۲ و ۲۴ حضور داشتند و در روند امدادرسانی و نجات افراد مشارکت کردند.

وی با اشاره به سرعت عمل و هماهنگی نیروهای عملیاتی، گفت: علت حادثه در دست بررسی است.