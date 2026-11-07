به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضایی اظهارکرد: این حادثه دیروز جمعه رخ داد و صبح امروز( ۱۶ آبان ماه) پس از بررسی ها مشخص شد، علت حادثه پارگی «شیلنگ» سوخت مایع دستگاه گرمایشی مرغداری بوده است.

فرماندار باخرز بیان کرد: ماموران آتش نشانی در زمان مناسب به محل اعزام شده بودند اما به دلیل درگیر شدن سقف با حریق این تعداد مرغ بواسطه دود ایجاد شده دچار خفگی شده و تلف شدند.

وی ادامه داد: با تلاش آتش‌نشانان از سرایت و گسترش آتش به ساختمان مرغداری و در نتیجه تخریب این واحد صنعتی جلوگیری شد.

رضایی اظهار کرد: این مرغداری دارای ۲ سالن تولید مرغ گوشتی بوده که چند روز قبل حدود پنج هزار قطعه مرغ سالن دیگر جمع آوری و فروخته شده بود.

فرماندار باخرز از پیگیری برای بررسی ابعاد این حادثه خبر داد و گفت: شهرستان باخرز در مجموع ۳۳ واحد صنعتی تولید مرغ گوشتی دارد.