به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، از حریق همراه با محبوسی در یک منزل مسکونی واقع در بلوار مفتح خبر داد.

وی اظهار کرد: این حادثه بامداد یکشنبه رخ داد و بلافاصله نیروهای نجات و حریق ایستگاه ۶ به محل اعزام شدند.

سخنگوی آتش‌نشانی مشهد افزود: همکاران با سرعت عمل و تسلط کامل، در کمترین زمان ممکن عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و در همان دقایق نخست، دو کودک خردسال یک و دو ساله را سالم از میان دود و آتش نجات دادند.

فرخنده ادامه داد: همچنین در جریان این عملیات، بیش از ۱۰ نفر از ساکنین سایر طبقات به‌صورت سالم به بیرون منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: علت حادثه در دست بررسی است.