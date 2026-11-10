به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به مذاکرات پیش‌روی ابوظبی درباره جنگ اوکراین، اعلام کرد که مسائل مربوط به امنیت جمعی از محورهای اصلی این گفت‌وگوها خواهد بود و تهدیدها علیه امنیت اوراسیا همچنان برطرف نشده‌اند.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه خلیج فارس گفت: اوضاع این منطقه همچنان از روند حل‌وفصل فاصله دارد و در این میان، مسئله فلسطین نیز از سوی طرف‌های درگیر مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وزیر امور خارجه روسیه درباره روابط مسکو و واشنگتن در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز گفت که روسیه درباره دولت آمریکا خیال‌پردازی نمی‌کند، اما گفت‌وگو را به قطع ارتباط ترجیح می‌دهد و امیدوار است واشنگتن اراده کافی برای تداوم مذاکرات را داشته باشد.

مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین قرار است روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان (۱۰ و ۱۱ نوامبر) در ابوظبی برگزار شود. مسائل امنیتی مربوط به روسیه، اوکراین و منطقه در دستور کار این مذاکرات قرار دارد.