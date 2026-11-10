به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «جرد کوشنر» فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در مذاکرات سه‌جانبه ابوظبی با تأکید بر تعهد واشنگتن به حل‌وفصل بحران اوکراین، ابراز امیدواری کرد این گفت‌وگوها به شکل‌گیری معماری امنیتی جدید میان روسیه، اروپا و اوکراین منجر شود.

کوشنر در آغاز مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی گفت امیدوار است گفت‌وگوهای میان هیئت‌ها آزادانه، صریح و سازنده باشد.

وی با اشاره به شناسایی اختلاف‌نظرهای موجود میان هیئت‌های روسیه و اوکراین، ابراز امیدواری کرد مذاکرات جاری زمینه گفت‌وگوهای صریح و پیشرفت در مسیر حل‌وفصل بحران را فراهم کند.

فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا با بیان اینکه ترامپ همچنان به حل‌وفصل مسئله اوکراین متعهد است، گفت: انتظار دارد این مذاکرات به ایجاد معماری امنیتی جدیدی میان روسیه، اروپا و اوکراین بیانجامد.

در آغاز این نشست، وزیر امور خارجه امارات نیز آمریکا را متحدی بزرگ برای همه طرف‌های حاضر در مذاکرات توصیف کرد.

ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس‌جمهور روسیه و رئیس هیئت این کشور در مذاکرات نیز ابراز امیدواری کرد گفت‌وگوهای ابوظبی به پیشرفت در مسیر حل‌وفصل بحران اوکراین در راستای منافع مردم روسیه و اوکراین منجر شود.

مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۶) در ابوظبی آغاز شده و قرار است طی دو روز ادامه یابد.

کوشنر پیش از آغاز مذاکرات نیز اعلام کرده بود که گفت‌وگوها بر چهار محور اصلی شامل پایان دادن به درگیری‌ها، تدوین تضمین‌های امنیتی پس از جنگ، برنامه‌ریزی برای بازسازی اقتصادی اوکراین و پیشبرد اقدامات بشردوستانه متمرکز خواهد بود. وی همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی برای کاهش خطر بروز درگیری‌های جدید تأکید کرده بود.