به گزارش خبرگزاری مهر، ریانووستی به نقل از منابع آگاه نوشت: مذاکرات سه‌جانبه مسکو، واشنگتن و کی‌یف با حضور هیئت‌هایی از روسیه، آمریکا و اوکراین روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۶) در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی آغاز شد.

ریانووستی نوشت: نمایندگان سه کشور در این نشست درباره مسائل مرتبط با حل‌وفصل بحران اوکراین گفت‌وگو می‌کنند.

ریاست هیئت روسیه را ولادیمیر مدینسکی، دستیار رئیس‌جمهور این کشور بر عهده دارد. هیئت اوکراینی به ریاست رستم عمروف، رئیس سازمان اطلاعات خارجی این کشور در مذاکرات شرکت کرده است. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ و جرد کوشنر داماد وی نیز نمایندگان آمریکا در این گفت‌وگوها هستند.

این دور از مذاکرات قرار است طی روزهای ۱۹ و ۲۰ آبان (۱۰ و ۱۱ نوامبر) برگزار شود و موضوعاتی مثل تضمین‌های امنیتی، کاهش تنش‌ها و مسائل انسانی در دستور کار آن قرار دارد.

آخرین دور مذاکرات مستقیم سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴) در ژنو برگزار شده بود. ابوظبی پیش از این نیز در ژانویه و فوریه میزبان گفت‌وگوهای مرتبط با جنگ اوکراین بود.