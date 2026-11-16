موسی حقانی کارشناس ارشد تاریخ و رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با ریشه های تاریخی مقاومت ایرانیان، اظهار کرد: مقاومت بخشی از هویت ملت ایران است؛ موضوعی که تاریخ تقابل ایران با غرب نیز آن را نشان می‌دهد. این کشور در طول ۲۰۰۰ سال گذشته همواره جنگ‌ها و تجربه‌های متعددی از ایستادگی را پشت سر گذاشته و زندگی در ایران با مقاومت همراه بوده است.

وی افزود: در سایه نظام انقلابی و ولایی، طی ۴۷ سال گذشته، به‌ویژه در حوزه‌های نظامی و سیاسی، توانمندی و اقتدار قابل‌توجهی برای کشور ایجاد شده است. آموزه‌های دینی و رهنمودهای رهبران انقلاب نیز با تقویت خودباوری ملی، زمینه ایستادگی در برابر دشمن را فراهم کرده است.

این کارشناس تاریخ با اشاره به تهاجم گسترده کشورهای غربی گفت: در تحولات اخیر، علاوه بر ارتجاع عرب و برخی کشورهای منطقه، ردپای قدرت‌های اروپایی نیز دیده می‌شود؛ کشورهایی که طی دو قرن اخیر در خدمت هژمونی غرب عمل کرده‌اند.

مردم از مسئولان می خواهند به مقاومت ادامه دهند

وی ادامه داد: در شرایطی که ایران با دو قدرت اتمی مواجه است، مردم بیش از دویست چند ده شب در خیابان‌ها حضور داشته‌اند و از مسئولان می‌خواهند به مقاومت ادامه دهند و در برابر زیاده‌خواهی دشمن تسلیم نشوند. این موضوع از دستاوردهای زیست انقلابی ۴۷ سال گذشته و نشان‌دهنده خودباوری ملت ایران برای ایستادگی در برابر دشمن است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت توانمندی‌های اقتصادی، نظامی و دفاعی کشور، عنوان کرد: امروز می‌توانیم از ظرفیت ژئوپلیتیکی ایران بخصوص در تنگه هرمز، استفاده کنیم. در دوره صفوی، تنها یک بار و آن هم با همراهی یک متحد خارجی، امکان اعمال حاکمیت در زمینه تنگه هرمز فراهم شد؛ اما اکنون ایران توانسته است مستقل و در برابر مجموعه‌ای از قدرت‌های جهانی ایستادگی کند.

این کارشناس ارشد تاریخ بیان کرد: همان‌طور که رهبر شهید تأکید کردند، این ظرفیت می‌تواند زمینه پایان دادن به تهاجم ۴۷ ساله و همچنین سابقه ۲۲۰ ساله فشار و زیاده‌خواهی غرب علیه ایران را فراهم کند.

وی افزود: ایران در دوران قاجار و پهلوی، به دلیل وابستگی یا استیصال، در برابر خواسته‌ها و تحکم قدرت‌های خارجی تسلیم می‌شد؛ اما در ۴۷ سال گذشته توانسته است در برابر تهاجمات و تحمیل‌های آنان مقاومت کند.

ظرفیت تنگه هرمز می‌تواند به تحریم‌ها پایان دهد

وی با اشاره به اهمیت تداوم این روند، اظهار کرد: با استمرار مقاومت تاریخی ملت ایران می‌توان وارد دوران جدیدی شد و جایگاه متناسب با ظرفیت و اقتدار کشور را در جهان به دست آورد. ایران با کنترل این تنگه و استفاده درست از این ظرفیت می‌تواند به تحریم‌ها و زیاده‌خواهی‌ها پایان دهد. در صورت انجام گفت‌وگو نیز طرف مقابل باید شرایط ایران را بپذیرد و به آن تمکین کند؛ چراکه غرب، به‌زعم وی، جز زبان زور و اقتدار را نمی‌فهمد و حتی گفت‌وگو با آن نیز تنها از موضع اقتدار امکان‌پذیر است.