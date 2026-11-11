دریافت 7 MB کد مطلب 7007749 https://mehrnews.com/x3dzHj ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲ کد مطلب 7007749 فیلم هنر فیلم هنر ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲ آوازخوانی محمد معتمدی در بدرقه آرمان مهربان محمد معتمدی در مراسم تشییع پیکر آرمان مهربان، موسیقیدان متعهد، با آوازخوانی به این هنرمند فقید ادای احترام کرد. کپی شد مطالب مرتبط صحبتهای محمد معتمدی در مراسم تشییع آرمان مهربان اقامه نماز بر پیکر مرحوم «آرمان مهربان» نویسنده حامی فلسطین بوکر را برد؛ اولین کتاب علمیتخیلی در تاریخ بوکر آرمان مهربان به خانه ابدی بدرقه شد؛ وداع با آهنگساز «امید» و «آرمان» برچسبها محمد معتمدی آرمان مهربان مراسم تشییع
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