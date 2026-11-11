دریافت 5 MB کد مطلب 7007724 https://mehrnews.com/x3dzGN ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲ کد مطلب 7007724 فیلم هنر فیلم هنر ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲ صحبتهای محمد معتمدی در مراسم تشییع آرمان مهربان محمد معتمدی، خواننده موسیقی ایرانی، در مراسم تشییع پیکر آرمان مهربان، موسیقیدان متعهد، سخن گفت. کپی شد مطالب مرتبط آرمان مهربان به خانه ابدی بدرقه شد؛ وداع با آهنگساز «امید» و «آرمان» آوازخوانی محمد معتمدی در بدرقه آرمان مهربان نویسنده حامی فلسطین بوکر را برد؛ اولین کتاب علمیتخیلی در تاریخ بوکر اقامه نماز بر پیکر مرحوم «آرمان مهربان» زندگی اسکندر توجهها را جلب کرد از شهری کوچک تا نیمکت تیم ملی؛ زنی که در برابر دشواریها تسلیم نشد کتابهای بازیگر متجاوز از بازار کتاب بریتانیا جمع شد برچسبها محمد معتمدی آرمان مهربان موسیقی ایرانی
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