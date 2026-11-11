به گزارش خبرنگار مهر، آئین تشییع و وداع با پیکر مرحوم آرمان مهربان آهنگساز و نوازنده عرصه های مختلف موسیقی روز چهارشنبه بیستم آبان با حضور جمعی از هنرمندان موسیقی، هنرمندان عرصه های مختلف هنر و تعدادی از مدیران در محوطه حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این برنامه علی محمد مودب شاعر در تجلیل از مقام هنری مرحوم مهربان گفت: آرمان همیشه سکوت بود. حضور او قابی از سکوت بود که باعث شد کارهایش دیده شود. کارهایی که هریک دارای ارزش های فراوانی بود. مسیری که در روزهای سخت ایران دیده شد و اثر جاودانه او «سرباز» باعث شد که همچنان به این ماندگاری ادامه دهد.

حسین شریفی نوازنده سازهای بادی و رهبر ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما نیز ضمن قرائت متنی در تجلیل از مقام هنری زنده یاد آرمان مهربان همراه با ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما ۲ قطعه از آثار این هنرمند را به صورت زنده اجرا کردند.

پس از اجرای این ۲ قطعه موسیقایی پرچم گنبد حرم حضرت سیدالشهدا روی تابوت مرحوم مهربان جای گذاری شد.

قدردانی از آهنگسازی که زمان شناس بود

پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما هم در ادامه این مراسم ضمن ابراز همدردی با خانواده‌ مرحوم مهربان گفت: دست روزگار در این چند روز مقدور کرد که هنرمندان خوبی را از دست بدهیم و سوگوارشان باشیم و من امیدوارم به حق روزهای گرانقدر عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) قدردان چنین هنرمندانی باشیم.

وی افزود: آرمان مهربان هنرمند زمان شناسی بود که اثر جاودانش «سرباز» نام او را در یادها ماندگار کرد. او فقط یک آهنگساز نبود او هنرمند وطن پرست و زمان شناسی بود که می فهمید باید چه کاری کند. او در همین ایام جنگ تحمیلی قطعه تا «ثریا» را ساخت و در قدردانی از نیروهای مسلح را این کار را عرضه کرد. او کارهایی را انجام می داد که فقدانش برای ما دردناک است و امیدوارم امثال او بیشتر دیده شوند.

رئیس رسانه ملی تصریح کرد: هنرمند همیشه زنده است چون آثارش زنده است و تا روزی که اثرش را می شنویم او در جمع ما وجود دارد و آرمان مهربان عزیز هم از این قاعده مستثنی نیست.

حسین علیشاپور خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی ضمن اجرای یک قطعه آوازی در سوگ مرحوم مهربان گفت: چه قدر خوب است از آدم ها یادگاری هایی به جا می ماند و چه قدر خوب که به واسطه این یادگاری و رفتار و منش آدم ها، از آنها به نیکی یاد کنند. همان گونه که امروز شاهد چنین استقبال باشکوهی از آرمان مهربان عزیز هستیم و امیدوارم آخر و عاقبت ما هم همین باشد.

برای یک هنرمند عاشق ایران که هیچ وقت بدخواهی نکرد

سارا سقایی همسر مرحوم آرمان مهربان گفت: بسیار خوشحالم بدرقه او از حوزه هنری برگزار می شود؛ آرمان انسان شریفی بود، او روح مهربانی داشت و ما ۲۵ سال کنار هم بودیم. ما یک روحیم در ۲ بدن؛ آرمان هیچ وقت بدخواهی نکرد؛ او عاشق این خاک بود و ما بارها برای ایران عزیزمان اشک ریختیم و از میهن گفتیم. یادم است او هر سال یک قطعه از ایران عزیز تهیه می کرد و من به عنوان معلم آن را با دانش آموزان مدرسه روی صحنه بردیم.

وی افزود: در این یک سال و نیم افرادی کنارمان بودند که برای ما بسیار خوب بود و نمی دانستیم این همه قلب مهربان کنارمان بودند. البته که من بوسه به دستان مادرم می زنم. مادرم کنار آرمان بود و وظیفه خود می دانم که در کنار شما به دستانش بوسه بزنم. من از مسئولان خیلی ممنونم که کنارمان بودند و در این مدت جویای احوال ما شدند.

هنرمندی که موسیقی آرمانش و مهربانی زندگی اش بود

آرش امینی رهبر ارکستر و دبیر جشنواره موسیقی فجر هم در ادامه مراسم اظهار کرد: با آرمان از صبح تا شب ضبط می کردیم تا آثار ماندگاری خلق شوند. من و او با هم کارهای زیادی انجام دادیم و آنچه می توانم بگویم منش آرمان در موسیقی های او بود. او مانند اسمش موسیقی آرمانش بود و نام خانوادگی اش زندگی و منش او بود.

محمدمهدی سیار شاعر و ترانه سرا نیز در بخش بعدی برنامه هم قطعه شعری را قرائت کرد و گفت: موسیقی هنر تناسب و توازن و کشف و خلق آنهاست و شخصیت آرمان سراپا تعادل، توازن، تناسب و همه آن چیزی بود که ما دنبالش می گشتیم. من اصلا چه می دانستم ملاقات ما در ساختمان شهرستان ادب آخرین ملاقات ما خواهد بود. او هنرش را با ماندگارترین موضوعات ما ایرانی ها گره زد و چون هنر اکسیر جاودانی است او نیز جاودانه خواهد ماند. تا ببینند ایران و ایرانی چیست و کیست و من افتخار می کنم تعدادی از کارهایم با آثار تو جاودانه شد.

گلایه ها بماند برای بعد ...

امیرحسین سمیعی آهنگساز و خواننده هم در بخش دیگری از برنامه ضمن قدردانی از مدیران و هنرمندانی که در ایام بیماری مرحوم مهربان همراهی داشتند، گفت: آرمان شبیه اسمش زندگی کرد آرمانی که بینهایت مهربان بود. یاد ما بماند در روزهای بسیار سختی که بیماری آرمان شروع شد از همان شروع خیلی ها برادرانه آغوش خود را به سوی ما برای همراهی با آرمان باز کردند. البته از گلایه ها می گذرم و مطمئن هستم شما باور دارید آرمان هست و شما موسیقی هایش را می شنوید.

محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی هم در پایان مراسم گفت: آرمان و همسرش سارای عزیز زندگی بسیار خوبی داشتند و من همین الان هم به آرمان عزیز رشک می برم که با پرچم حرم حضرت سیدالشهدا بدرقه شد. واقعا نمی دانم به او چه بگویم. آرمان خداوند بهشت خود را برای تو و امثال تو آفریده پس خیلی خوش آمدی به بهشت خدا.

قرائت پیام تسلیت حجت الاسلام والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، اجرای ۲ قطعه موسیقایی از آثار مرحوم آرمان مهربان توسط ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما به رهبری ارکستر حسین شریفی، قرائت پیام تسلیت محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، پخش صدای مرحوم آرمان مهربان از بخش های دیگر این مراسم بود.

میلاد عرفان‌پور، رضا مهدوی، محسن صفایی فرد، حسین علیشاپور، محمداله یاری، امیرعباس ستایشگر، آرش امینی، علیرضا نراقیان، سید حسین حسینی، محمدمهدی سیار، علی محمد مودب، اسحاق شکری، احمد رمضی، امیر حقیقت، محمد حسین تفرشی، بابک رضایی، اشکان کمانگری، حسین شریفی، جمعی از نوازندگان ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما، ارکستر موسیقی ملی ایران، ارکستر سمفونیک تهران از جمله افرادی بودند که در مراسم تشییع پیکر مرحوم آرمان مهربان حضور داشتند.

آرمان مهربان آهنگساز و هنرمند ۵۲ ساله عرصه موسیقی، صبح روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در بیمارستان مدائن درگذشت. مهربان در چند سال گذشته درگیر بیماری سرطان بود. او از هفته گذشته با وخیم شدنِ حالش، به کما رفته بود.

پوئم سمفونی «سرباز» مهمترین اثری بود که مرحوم آرمان مهربان در طول دوران هنری‌اش ساخت است. از سوی دیگر این اثر، مهمترین اثر موسیقایی است که برای ادای احترام به حاج قاسم سلیمانی ساخته شد.

مرحوم آرمان مهربان، پوئم سمفونی «سرباز» را در نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم ساخت و آن را با ارکستر سمفونیک صدا و سیما ضبط کرد. بعدها این اثر بارها با ارکسترهای مختلف اجرا شد. این در حالی است که آثار آرمان مهربان را رهبرانی مانند آرش امینی، نصیر حیدریان و همایون رحیمیان رهبری کرده‌اند.