به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ام.جان هریسون نویسنده ۸۱ ساله بریتانیایی، جایزه معتبر ادبی بوکر را برای رمان «پایان همه چیز» دریافت کرد. وی در این رمان پادآرمان‌شهری به بررسی فروپاشی اجتماعی و محدودیت‌های درک انسان پرداخته است.

وی با دریافت این جایزه معتبر ادبی در ۸۱ سالگی نام خود را به عنوان مسن‌ترین برنده جایزه بوکر در تاریخ این جایزه ثبت کرد.

این نویسنده که ۶ دهه است که در ژانرهای علمی تخیلی، فانتزی و داستان‌های ادبی می‌نویسد، در مراسمی که در لندن برگزار شد، جایزه ۵۰هزار پوندی (۶۷۲۲۳ دلار) و تندیس جایزه بوکر را به خانه برد.

عنوان مسن‌ترین برنده این جایزه پیش از این متعلق به مارگارت اتوود بود که سال ۲۰۱۹ در ۷۹ سالگی برای کتاب «وصیت‌ها» برنده این جایزه شد.

هریسون فراتر از دستاوردهای ادبی خود، در مورد مسائل سیاسی، از جمله آرمان فلسطین نیز صحبت کرده است. در ژانویه ۲۰۰۹، او از جمله امضاکنندگان نامه سرگشاده‌ای بود که خواستار تحریم اسرائیل پس از حمله نظامی آن به غزه شد. در این درخواست از دولت و عموم مردم بریتانیا خواسته شده بود که از تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم علیه اسرائیل حمایت کنند.

ام جان هریسون کیست؟

مایکل جان هریسون، متولد ۱۹۴۵، رمان‌نویس و منتقد ادبی بریتانیایی است که حرفه‌اش را در دهه ۱۹۶۰ آغاز کرد.

او اولین داستان خود را سال ۱۹۶۵ منتشر کرد و سال ۱۹۶۹ به مجله علمی تخیلی تأثیرگذار بریتانیایی «دنیاهای جدید» پیوست و تا سال ۱۹۷۸ به عنوان ویراستار صفحات کتاب این مجله کار کرد.

در طول دهه‌های بعد، او به خاطر داستان‌هایی که ایده‌های مرسوم ژانر را به چالش می‌کشند، شهرت پیدا کرد و اغلب به طرح سوال‌های فلسفی در مورد هویت، ادراک و واقعیت در آثارش پرداخت.

رمان‌ «کوهنوردان» او سال ۱۹۸۹ جایزه بوردمن تاسکر را که برای ادبیات کوهستان اهدا می‌شود، از آن خود کرد و «نوسان نوا» جایزه آرتور سی کلارک ۲۰۰۷ را دریافت کرد.

رمان «سرزمین غرق‌شده دوباره شروع به برخاستن می‌کند» او سال ۲۰۲۰ برنده جایزه گلداسمیت شد.

هریسون در کنار داستان‌هایش، به عنوان منتقد ادبی برای نشریاتی از جمله گاردین، تلگراف، نیویورک تایمز و ضمیمه ادبی تایمز کار کرده است.

با وجود دوران طولانی کاری‌اش، «پایان همه چیز» اولین نامزدی او برای جایزه بوکر را رقم زد.

به گفته بنیاد جایزه بوکر، پیروزی او همچنین او را به اولین برنده‌ای تبدیل می‌کند که از سنت ادبی علمی تخیلی پیروی می‌کند.

«پایان همه چیز» درباره چیست؟

«پایان همه چیز» که توسط ناشر مستقل «دم مار» منتشر شده است، سیزدهمین رمان هریسون است که در ۱۹۸ صفحه نوشته شده و کوتاه‌ترین کتاب در فهرست نهایی شامل ۶ عنوانی امسال جای داشت.

داستان در ساحل کنت در بریتانیای آینده‌ای نزدیک اتفاق می‌افتد و درباره فیلیپ تننت، یک موج‌سوار ساحلی است که با جمع‌آوری اشیای به ساحل آمده امرار معاش می‌کند.

دنیای اطراف او و عمه پیرش، با یک فاجعه ناشناخته که شامل موجودات مرموز تغییر شکل‌دهنده‌ای است، دگرگون می‌شود؛ دولت سخت می‌تواند کاری انجام دهد، ساختارهای اجتماعی آشنا فروپاشیده‌اند و شخصیت‌ها برای درک واقعیت عجیب و جدیدی که در آن قرار دارند، تلاش می‌کنند و وقتی فیلیپ یک شیء غیرمعمول را در ساحل کشف می‌کند، وقایع به طور فزاینده‌ای نگران‌کننده می‌شوند.

هریسون گفته است که برای نوشتن این کتاب تا حدودی از بحران مالی ۲۰۰۸ و علاقه او به نحوه واکنش جوامع به فجایعی که نمی‌توانند به طور کامل آن را درک کنند، الهام گرفته است.

او گفت: امور جاری، مضامین و طنز را فراهم کرده‌اند: چه اتفاقی می‌افتد وقتی همه انتظارات و توضیحات ما از جهان به یک فاجعه مداوم تبدیل می‌شود، اما ما هنوز باید زندگی کنیم؟

آنچه داوران گفتند

هیئت داوران ۲۰۲۶ به ریاست مری بیرد، نویسنده و گوینده کلاسیک و با حضور شاعر ریموند آنتروبوس، موسیقیدان جارویس کوکر، روزنامه‌نگار ربکا لیو و رمان‌نویس پاتریشیا لاک‌وود برنده امسال را انتخاب کردند.

آنها رمان هریسون را از میان ۱۶۳ کتاب واجد شرایط انتخاب کردند و در نهایت به یک تصمیم واحد رسیدند.

مری بیرد «پایان همه چیز» را اثری توصیف کرد که خوانندگان را به چالش می‌کشد و در عین حال لحظاتی از طنز و خوش‌بینی غیرمنتظره را با وجود موضوعش در خود جای می‌دهد.

می افزود: یکی از نکات اصلی کتاب این است که اگر چنین آخرالزمانی از راه برسد، غیرقابل درک خواهد بود و قوانین قدیمی دیگر اهمیتی نخواهند داشت.

هریسون به عنوان برنده می‌تواند انتظار شناخت فوری بین‌المللی، افزایش چشمگیر فروش جهانی و تغییر یک شبه حرفه خود را داشته باشد.

کتاب «گوشت» نوشته دیوید سالای نویسنده مجارستانی-بریتانیایی که برنده جایزه بوکر ۲۰۲۵ شد، در هفته پس از برنده شدن، بیش از ۷۹۰۰ نسخه جلد سخت در بریتانیا فروخت که ۱۴۴۱ درصد افزایش فروش هفتگی را نشان می‌دهد و فروش ترکیبی کتاب‌های الکترونیکی و صوتی در همان هفته در مجموع ۱۵۰۰۰ نسخه بود که نشان دهنده افزایش ۲۵۰۸ درصدی است.