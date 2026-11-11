دریافت 3 MB کد مطلب 7007765 https://mehrnews.com/x3dzHD ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱ کد مطلب 7007765 فیلم هنر فیلم هنر ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱ اقامه نماز بر پیکر مرحوم «آرمان مهربان» مراسم اقامه نماز بر پیکر آرمان مهربان، موسیقیدان و هنرمند متعهد در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد. کپی شد مطالب مرتبط آوازخوانی محمد معتمدی در بدرقه آرمان مهربان صحبتهای محمد معتمدی در مراسم تشییع آرمان مهربان آرمان مهربان به خانه ابدی بدرقه شد؛ وداع با آهنگساز «امید» و «آرمان» پیام تسلیت قالیباف و جبلی برای درگذشت آرمان مهربان کوروش زارعی در جمع همکارانش بدرقه شد؛ وداع با هنرمندی مهربان و بینقاب برچسبها نماز میت آرمان مهربان مراسم تشییع
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