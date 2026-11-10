به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت آرمان مهربان آهنگساز و هنرمند متعهد و متخصص کشورمان را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت آرمان مهربان آهنگساز، نوازنده و هنرمند موسیقی ایران، ضایعه‌ای تأسف‌بار برای جامعه هنری کشور است.

ساخت پوئم‌سمفونی «سرباز» در پاسداشت مقام شهید حاج قاسم سلیمانی، از انتخاب‌های ماندگار او در مسیر هنری‌اش بود. او از جمله نخستین آهنگسازانی بود که پس از شهادت سردار سلیمانی، با زبان موسیقی به این واقعه و شخصیت ملی پرداخت.

ارزش کار هنرمندی چون مهربان، در روزهایی بیشتر آشکار می‌شود که فشار فضای رسانه‌ای و جریان‌های وابسته به دشمن می‌کوشند مرزهای بیان هنری را تعیین کنند. او ترجیح داد به جای سکوت یا فاصله گرفتن از باورهایش، از زبان تخصصی و ابزار هنر برای بیان آنچه به آن اعتقاد داشت استفاده کند. این همان معنای هنر متعهد است؛ هنری که استقلال و شأن حرفه‌ای خود را حفظ می‌کند، اما نسبت به ایران، مردم و سرنوشت جامعه بی‌تفاوت نمی‌ماند.

درگذشت این هنرمند را به خانواده محترم ایشان، دوستان و همکاران و جامعه موسیقی کشور تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

تسلیت رئیس رسانه ملی

همچنین رئیس سازمان صداوسیما با صدور پیامی درگذشت آهنگساز برجسته زنده‌یاد آرمان مهربان را تسلیت گفت.

متن پیام پیمان جبلی به این شرح است:

باسمه تعالی

انا لله وانا الیه راجعون

نغمه‌انگیزی زنده‌یاد آرمان مهربان، آهنگساز برجسته، رهبر ارکستر و هنرمند متعهدی که گام‌های استوارش در مسیر اعتلای فرهنگ مروج اصالت، شرافت و عشق به خاک پاک وطن بود، در تار و پود هنر انقلاب جاودانه شد.

او از نسل خادمان بی‌ادعایی بود که جلوه هنر، شور احساس و عمق اندیشه‌اش به اقتدار ایران گره خورده بود. خلق پوئم‌سمفونی ماندگار «سرباز» در رثای سردار دل‌ها، عزت او را بر دل‌ها نشاند و با آفرینش موسیقی مارشی ویژه برای انعکاس دلیری و شجاعت رزمندگان جان‌برکف در نبرد جاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی، آن را «تا ثریا» رساند.

این‌جانب پرواز ابدی این هنرمند اهل درد و ارزش‌آفرین را به خاندان محترم مهربان، همکاران گرامی‌ام در رسانه ملی و اهالی هنر تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، برای آن مسافر ملکوت، رحمت و رضوان واسعه و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

مراسم تشییع و وداع با پیکر آرمان مهربان، صبح روز چهارشنبه ۲۰ آبان از ساعت ۹:۳۰ صبح در حوزه هنری برگزار می‌شود.

