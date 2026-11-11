صادق احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال در ایام فاطمیه پیکر مطهر هشت شهید گمنام وارد استان همدان شد که دبیرستان شهدای جاویدالاثر همدان میزبان یک تن از این شهدا بود.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌ها و یادواره‌های شهدا در مدارس افزود: یکی از اهداف اصلی حضور شهدای گمنام در محیط‌های آموزشی ایجاد انس و الفت میان دانش‌آموزان و شهدا است تا نسل نوجوان با اتفاقات دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آشنا شود و بداند شهدا در چه شرایطی به میدان جنگ رفتند و چرا جان خود را در راه دفاع از کشور فدا کردند.

رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش استان همدان با تاکید بر اهمیت شکل‌گیری ارتباط قلبی میان دانش‌آموزان و شهدا تصریح کرد: اگر این پیوند میان نسل نوجوان و شهدا شکل بگیرد، بدون تردید آثار و برکات آن در جامعه و آینده کشور نمایان خواهد شد.

احمدی در پایان خطاب به دانش‌آموزان بیات کرد: دانش‌آموزان تلاش کنند با یکی از شهدا به ویژه شهدای دانش‌آموز انس و الفت پیدا کنند و با آنها عهد و پیمان ببندند چراکه این ارتباط و عهد می‌تواند تاثیرات شگرفی در زندگی و مسیر آینده آنها داشته باشد.