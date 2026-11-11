به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، شهر مقدس قم میزبان پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس خواهد بود و برنامه‌های وداع و تشییع این شهیدان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.



مراسم وداع با پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام، پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه، بلافاصله پس از اقامه نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد و پس از آن، پیکرهای شهدا در میان مردم و در میادین تجمعات مورد استقبال و بدرقه قرار می‌گیرند.



مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام نیز روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه از ساعت ۹ صبح از صحن آینه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز می‌شود و تشییع‌کنندگان پیکرهای شهدا را به سمت مصلای قدس همراهی خواهند کرد.



نماز بر پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و به امامت آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اقامه خواهد شد.



پس از برگزاری مراسم تشییع در قم، پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام برای خاکسپاری به شهر قنوات منتقل خواهد شد تا در این شهر به خاک سپرده شود.