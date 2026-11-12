به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی ظهر پنجشنبه در سخنرانی به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در جمع عراداران فاطمی با اشاره به ضرورت هوشیاری جریان‌های سیاسی در شرایط حساس کشور اظهار کرد: امروز که مقاومت و پایداری مردم و رشادت نیروهای مسلح، کشور را در مسیر دستیابی به یک پیروزی راهبردی بزرگ قرار داده است، هرگونه رفتار و موضع‌گیری که انسجام ملی را مخدوش کند، می‌تواند به سرمایه اجتماعی و توان مقاومت کشور آسیب وارد کند.

وی با انتقاد از رویکرد برخی جریان‌های سیاسی در دامن زدن به اختلافات داخلی افزود: در شرایطی که تمرکز اصلی کشور باید بر مقابله با دشمنان ملت ایران باشد، متأسفانه برخی تندروها در دو سوی جریان سیاسی، به‌جای توجه به تهدیدهای اصلی، درگیر رقابت‌های جناحی و محاسبات مربوط به آینده قدرت شده‌اند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر اینکه سرنوشت ملت نباید به موضوع منازعات حزبی تبدیل شود، تصریح کرد: هیچ رقابت سیاسی و منفعت جناحی ارزش آن را ندارد که در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی، وحدت جامعه و دستاوردهای مقاومت مردم در معرض آسیب قرار گیرد.

نهاوندی با اشاره به نقش جنگ شناختی در تحولات کنونی ادامه داد: دشمن در کنار اقدامات میدانی، تلاش می‌کند با تأثیرگذاری بر افکار عمومی، ایجاد تردید و تضعیف روحیه ایستادگی، مسیر مقاومت ملت ایران را با چالش مواجه کند و در چنین شرایطی هرگونه رفتار داخلی که به تقویت این فضاسازی‌ها بینجامد، نیازمند تأمل و بازنگری جدی است.

وی خاطرنشان کرد: امروز میدان اصلی تقابل، عرصه مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی است و همه جریان‌های سیاسی باید با درک شرایط موجود، از تبدیل اختلاف‌نظرها به منازعاتی که پیام ضعف و چنددستگی به بیرون مخابره می‌کند، پرهیز کنند.

جنگ شناختی دشمن با اختلاف‌افکنی دنبال می‌شود

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تشریح شیوه‌های اثرگذاری جنگ روانی دشمن گفت: بخشی از این فضاسازی از طریق دوقطبی‌سازی جامعه، تخریب مسئولان، انتشار مطالب خلاف واقع و برجسته کردن روایت‌های مبتنی بر ضعف و ناکامی دنبال می‌شود و در مقابل، تلاش می‌کنند روایت مقاومت و دستاوردهای آن کمتر مورد توجه قرار گیرد.

نهاوندی افزود: در سوی دیگر نیز برخی با ارسال پیام‌های حاکی از ضعف، تشدید اختلافات داخلی و القای ضرورت تسلیم، فضایی را شکل می‌دهند که عملاً با اهداف جنگ شناختی دشمن هم‌پوشانی دارد و می‌تواند بر محاسبات و روحیه جامعه تأثیر بگذارد.

وی با بیان اینکه اختلاف‌افکنی در شرایط تقابل با دشمنان خارجی هزینه‌های سنگینی به همراه دارد، اظهار کرد: هنگامی که کشور به وحدت، همبستگی و اقتدار نیاز دارد، نباید با رفتارهای جناحی و منازعات سیاسی زمینه تضعیف جبهه داخلی را فراهم کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: فعالان سیاسی باید میان رقابت‌های معمول سیاسی و شرایط ویژه کشور تمایز قائل شوند و اجازه ندهند اختلاف‌نظرها به عاملی برای تضعیف روحیه عمومی یا بازتاب روایت‌های مورد نظر دشمن تبدیل شود.

نهاوندی با اشاره به اهمیت مسئولیت‌پذیری جریان‌های سیاسی در مقاطع سرنوشت‌ساز کشور خاطرنشان کرد: مواضع و رفتارهای سیاسی در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند و جامعه عملکرد جریان‌هایی را که در زمان نیاز به وحدت و اقتدار، به اختلافات دامن زده‌اند، از یاد نخواهد برد.

درس حضرت زهرا(س) مقاومت در برابر انحراف است

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد اجتماعی و سیاسی سیره حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: یکی از درس‌های بزرگ حضرت صدیقه طاهره(س) برای امت، ایستادگی و مقاومت در برابر جنگ شناختی مدعیان دروغین، قدرت‌طلبان و غاصبان حق ولایت است.

وی افزود: سیره حضرت زهرا(س) یادآور ضرورت پایبندی به حق، بصیرت در شناخت جریان‌های انحرافی و ایستادگی در برابر فضاسازی‌هایی است که با هدف تغییر مسیر جامعه و دور کردن آن از حقیقت شکل می‌گیرد.

نهاوندی با تأکید بر ضرورت بازخوانی این آموزه‌ها در شرایط کنونی تصریح کرد: جامعه اسلامی در مواجهه با جنگ شناختی و تبلیغاتی باید از بصیرت، استقامت و قدرت تشخیص برخوردار باشد و اجازه ندهد اختلافات و منازعات داخلی، اولویت‌های اصلی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، پایداری و بازتاب دستاوردهای مقاومت نیاز داریم و زمان مناسبی برای رقابت بر سر قدرت، تخریب متقابل و ارسال پیام اختلاف و ضعف به دشمن نیست.