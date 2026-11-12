خبرگزاری مهر، گروه استان ها: قرآن زمانی در زندگی جامعه جاری می‌شود که از قاب جلسات رسمی و برنامه‌های مناسبتی فراتر برود و به بخشی از فرهنگ عمومی، تربیت خانوادگی و مناسبات اجتماعی مردم تبدیل شود. تحقق چنین هدفی بیش از هر چیز به حضور مردم، فعال‌شدن ظرفیت مساجد، همراهی نهادهای فرهنگی و استمرار برنامه‌های آموزشی و تربیتی نیاز دارد.

در این میان، شهرستان میاندوآب با برخورداری از ظرفیت‌های انسانی و زیرساخت‌های قرآنی، از جمله تربیت هزاران حافظ قرآن، فعالیت پایگاه‌های مسجدمحور و حضور معلمان و فعالان این حوزه، از توان قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی برخوردار است؛ ظرفیتی که اگر با برنامه‌ریزی منسجم، حمایت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم همراه شود، می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فرهنگ قرآنی در محلات و خانواده‌ها باشد.

نشست شورای توسعه فعالیت‌های قرآنی میاندوآب ظهر پنجشنبه نیز با همین رویکرد برگزار شد؛ نشستی که در آن مسئولان استانی و شهرستانی بر ضرورت تغییر نگاه به فعالیت‌های قرآنی، تقویت نقش مردم و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای عبور از برنامه‌های مقطعی و حرکت به سمت فعالیت‌های مستمر و اثرگذار تأکید کردند.

ضرورت عبور فعالیت‌های قرآنی از ساختار اداری

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی در این نشست با تأکید بر اینکه شورای توسعه فعالیت‌های قرآنی نباید صرفاً به مجموعه‌ای برای برگزاری جلسات اداری و طرح موضوعات محدود شود، اظهار کرد: این شورا باید از فضای صرفاً حاکمیتی خارج شود و با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، فعالان قرآنی و مجموعه‌های محلی، نقش واقعی خود را در توسعه فرهنگ قرآن ایفا کند.

حجت الاسلام حسن علیمحمدی با بیان اینکه مردمی‌سازی باید به محور اصلی برنامه‌های قرآنی تبدیل شود، افزود: فعالیت‌های قرآنی زمانی اثرگذاری لازم را خواهند داشت که مردم در طراحی، اجرا و استمرار این برنامه‌ها نقش داشته باشند و دستگاه‌های اجرایی نیز به جای تصدی‌گری، زمینه‌ساز و پشتیبان فعالیت مجموعه‌های مردمی باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌ غربی با تأکید بر اهمیت مساجد در گسترش فرهنگ قرآن، خاطرنشان کرد: مسجد می‌تواند به کانون اصلی فعالیت‌های قرآنی در محلات تبدیل شود و با پیوند دادن آموزش قرآن به زندگی روزمره مردم، زمینه حضور بیشتر خانواده‌ها و نسل جوان را در این عرصه فراهم کند.

به گفته وی، توسعه فعالیت ‌های قرآنی تنها با افزایش تعداد کلاس‌ها و برنامه‌ها محقق نمی‌شود، بلکه باید به ارتقای فهم قرآن، انس عمومی با آیات الهی و جاری‌شدن آموزه‌های قرآنی در رفتار اجتماعی توجه شود.

میاندوآب؛ برخوردار از ظرفیت تربیت هزاران حافظ قرآن

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی نیز در ادامه این نشست با تشریح بخشی از اقدامات و ظرفیت‌های قرآنی شهرستان، اظهار کرد: در قالب چشم انداز شورای توسعه فعالیت های قرآنی باید تربیت ۵ هزار و ۳۲ حافظ قرآن در میاندوآب تا پایان سال در دستور کار قرار گیرد.

ادریس آقالو گفت: این شهرستان از ظرفیت مناسبی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی برخوردار است و باید با استفاده از این سرمایه انسانی، زمینه توسعه برنامه‌های آموزشی و تربیتی بیش از گذشته فراهم شود.

وی با اشاره به زمینه سازی برای ایجاد و افزوده شدن ۱۷۰ پایگاه مسجد قرآنی در میاندوآب، این پایگاه‌ها را از ظرفیت‌های مهم برای توسعه آموزش قرآن در سطح محلات دانست و افزود: حضور فعالان قرآنی در مساجد می‌تواند ارتباط مردم با برنامه‌های قرآنی را تقویت کرده و زمینه استمرار آموزش‌ها را فراهم کند.

آقالو همچنین از چشم انداز شورای توسعه فعالیت های قرآنی استان در میاندوآب برای تربیت ۳۰ معلم قرآن در شهرستان خبر داد و راه‌اندازی مدرسه حفظ قرآن را از دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه برشمرد.

وی با اشاره به انجام ۸۳۰ تفسیر آیه در میاندوآب، بر ضرورت توجه هم‌زمان به آموزش، حفظ و فهم قرآن تأکید کرد و گفت: برنامه‌های قرآنی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که مخاطبان در کنار یادگیری و حفظ آیات، با مفاهیم و پیام‌های قرآن نیز آشنا شوند.

حمایت دستگاه‌ها؛ شرط استمرار برنامه‌های قرآنی

فرماندار میاندوآب نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت عملی دستگاه‌های اجرایی از فعالیت‌های قرآنی، اظهار کرد: توسعه فرهنگ قرآنی نیازمند همکاری همه مجموعه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرستان است و نباید مسئولیت این حوزه تنها بر عهده یک دستگاه یا مجموعه فرهنگی قرار گیرد.

رسول ملکی با اشاره به نقش مهم برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در جامعه افزود: فعالیت‌های قرآنی باید به‌صورت مستمر و هدفمند دنبال شوند و دستگاه‌های اجرایی متناسب با وظایف و امکانات خود در اجرای این برنامه‌ها مشارکت کنند.

فرماندار میاندوآب با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان مساجد، مدارس، مراکز فرهنگی و خانواده‌ها، خاطرنشان کرد: اگر فعالیت‌های قرآنی از محیط‌های رسمی خارج شده و در سطح محلات و خانواده‌ها گسترش یابد، آثار آن در تربیت نسل آینده و تقویت ارزش‌های فرهنگی جامعه نمایان خواهد شد.

وی همچنین بر لزوم شناسایی نیازهای زیرساختی و حمایتی مجموعه‌های قرآنی تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها برای پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی، تربیت مربی و توسعه فعالیت‌های مسجدمحور شد.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌غربی نیز با اشاره به اهمیت جایگاه قرآن در تقویت بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی، بر ضرورت حمایت از برنامه‌های قرآنی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای توسعه این فعالیت‌ها تأکید کرد.

احمدی توجه به برنامه‌های تربیتی، حمایت از مجموعه‌ های فعال قرآنی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت بیشتر مردم را از الزامات توسعه فرهنگ قرآنی دانست و بر ضرورت پیگیری مسائل و نیازهای این حوزه در سطح شهرستان و استان تأکید کرد.

۵۰ حافظ قرآن در میاندوآب فعالیت دارند

نورا آقاخانی مدیر بانوان حوزه علمیه خواهران میاندوآب نیز با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی شهرستان میاندوآب اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰ حافظ قرآن در این شهرستان حضور دارند و مهدهای قرآنی و مهدکودک‌ها نیز در زمینه آموزش و ترویج فعالیت‌های قرآنی برنامه‌های مختلفی اجرا می‌کنند.

وی با اشاره به موفقیت‌های طلاب حوزه علمیه خواهران میاندوآب در مسابقات قرآنی کشوری افزود: هفت نفر از طلاب این حوزه موفق به کسب رتبه نخست در مسابقات کشوری شده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه شهرستان در این حوزه است.

مدیر بانوان حوزه علمیه خواهران میاندوآب با بیان اینکه میاندوآب در حوزه فعالیت‌های قرآنی از شهرستان‌های پیشرو به شمار می‌رود، گفت: در ایام فاطمیه نیز طی ۲۰ روز، روزانه دو جلسه قرآنی خانگی برگزار می‌شود که بیانگر مشارکت و همراهی خانواده‌ها در ترویج فرهنگ قرآن کریم است

در ادامه این نشست نیز سایر مسئولان و فعالان قرآنی به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره تقویت آموزش قرآن، حمایت از مؤسسات و تشکل‌های مردمی، توسعه فعالیت‌های مساجد و افزایش مشارکت خانواده‌ها پرداختند.

از آمار و ظرفیت تا جریان فراگیر قرآنی

آنچه از مجموع مباحث مطرح‌شده در شورای توسعه فعالیت‌های قرآنی میاندوآب برمی‌آید، وجود ظرفیت‌های قابل توجه انسانی و اجرایی برای گسترش فعالیت‌های قرآنی در این شهرستان است؛ از تربیت بیش از پنج هزار حافظ قرآن و فعالیت ۱۷۰ پایگاه مسجد قرآنی گرفته تا تربیت معلمان و راه‌اندازی مدرسه حفظ قرآن.

با این حال، اهمیت این ظرفیت‌ها زمانی آشکارتر می‌شود که از آمار و گزارش عملکرد فراتر رفته و به یک جریان فرهنگی مستمر در سطح جامعه تبدیل شوند.

واقعیت این است که توسعه فرهنگ قرآنی صرفاً با برگزاری نشست‌ها و اعلام برنامه‌ها محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند پیوند میان آموزش، تربیت، فهم مفاهیم قرآن و حضور فعال مردم در این عرصه است.

شورای توسعه فعالیت‌های قرآنی میاندوآب در صورت حرکت به سمت مردمی‌سازی، تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌ها و حمایت هدفمند از ظرفیت‌های محلی می‌تواند از یک ساختار هماهنگ‌کننده به مجموعه‌ای اثرگذار در توسعه فرهنگ قرآنی تبدیل شود؛ مسیری که نتیجه آن باید در حضور پررنگ‌تر قرآن در مساجد، خانواده‌ها، مدارس و زندگی روزمره مردم دیده شود.