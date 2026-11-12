به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی تازه با تکرار تهدیدهای نظامی علیه ایران، مدعی شد که در صورت لزوم برای حمله نظامی مجدد تردید نخواهد کرد.

ترامپ در این اظهارات ادعا کرد: «ایران با وجود اظهاراتی که برای نشان دادن قدرت خود مطرح می‌کند، در حال فروپاشی است.»

وی همچنین با طرح ادعایی درباره تنگه هرمز مدعی شد که ایران کنترل این آبراه راهبردی را از دست داده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه تهدید کرد که اگر اقدامات فعلی به نتیجه مورد نظر واشنگتن منجر نشود، از انجام اقدامات نظامی علیه ایران خودداری نخواهد کرد.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره حمایتش از اسرائیل گفت: «بله، هستم»

رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی درباره ایران مدعی شد که اگر ساختار رهبری کنونی ایران تا پایان دوره ریاست‌جمهوری وی همچنان پابرجا بماند، این مسئله را شکست شخصی خود تلقی خواهد کرد.

ترامپ همچنین با طرح تهدیدی علیه ایران گفت: «اگر ایرانی‌ها یک مقام ارشد آمریکایی را به قتل برسانند، دیگر چیزی از آنها باقی نخواهد ماند.»

ترامپ در ادامه مدعی شد که عربستان، قطر، کویت، امارات و بحرین از او خواسته‌اند فعلاً اوضاع درباره ایران را به همین شکل موجود حفظ کند.

وی همچنین مدعی شد: می‌توانم همین حالا به نظام ایران پایان بدهم، اما با توجه به کشورهایی که درصدد حمایت از آن‌ها هستم، این کار را کمی طولانی‌تر و به شیوه‌ای متمدنانه‌تر انجام می‌دهم.

ترامپ در ادامه فرافکنی‌های خود افزود: ایران کشوری است که در وضعیت بسیار دشواری قرار دارد. ما خسارت مالی بزرگی به این کشور وارد کرده‌ایم و نرخ تورم آن‌ها بیش از ۳۰۰ درصد است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ بار دیگر تلاش کرده است با طرح ادعاهایی درباره وضعیت داخلی ایران و تنگه هرمز، تهدیدهای نظامی واشنگتن را تکرار کند؛ ادعاهایی که باید در چارچوب مواضع و جنگ روانی دولت آمریکا علیه ایران مورد توجه قرار گیرد.