به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه آمریکایی فاکس نیوز به نقل از کاخ سفید ادعا کرد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور کنترل اوضاع را در دست دارد و برای تامین منافع آمریکا از هیچ اقدام دریغ نخواهد کرد.

فاکس نیوز در ادامه گزارش خود به نقل از کاخ سفید و در حالی که کنترل کامل تنگه هرمز همچنان در دست ایران است و روزانه شناورها و نفتکش‌های متخلف در این تنگه هدف قرار می‌گیرند، مدعی شد: آمریکا موضع قوی و محکمی دارد و کنترل تنگه هرمز را همچنان تحت کنترل و در اختیار دارد و اقتصاد ایران در حال فروپاشی است.

یک مقام کاخ سفید در مصاحبه با فاکس نیوز و بدون اشاره به محقق نشدن هیچ یک از اهداف ترامپ از تجاوز به ایران ادعا کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تداوم اجرای کامل و مؤثر بزرگ ‌ترین محاصره دریایی علیه ایران موضعی کاملاً روشن داشته و صراحت گفته است که این محاصره بسیار تاثیر گذار خواهد بود.