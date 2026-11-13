به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد حسینی خراسانی شامگاه پنج‌شنبه در اجتماع «شب‌های اقتدار مردم بصیر» گرمسار، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، تبعیت از رهبر انقلاب را رمز تداوم عزت و اقتدار کشور دانست و از حضور و پایداری مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی قدردانی کرد.

این اجتماع هم‌زمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان، خانواده‌های شهدا و نیروهای رزمنده در مسجد جامع گرمسار برگزار شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در این مراسم، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از حضور گسترده و مستمر مردم در صحنه‌های حمایت از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تجلیل کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: مکتب، سیره و فرهنگ فاطمی همواره سرچشمه عزت، سعادت، عدالت، پاکی و پیشرفت بوده و ارزش‌های برخاسته از خاندان عصمت و طهارت، الهام‌بخش آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان جهان است.

حسینی خراسانی با قدردانی از حضور پرشور مردم گرمسار در این اجتماع افزود: ایمان، اخلاص، دشمن‌شناسی، زمان‌شناسی، فداکاری و پایداری مردم، جلوه‌ای از بصیرت و مسئولیت‌پذیری ملت ایران است که در شهرهای مختلف کشور به نمایش گذاشته شده است.

وی همچنین با اشاره به نقش جوانان در تقویت روحیه ملی و پشتیبانی از نیروهای مسلح، بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و برگزاری برنامه‌های حماسی تأکید کرد و گفت: گاهی صدای پرشور و شعارهای یک جوان می‌تواند در تقویت روحیه رزمندگان و حرکت نیروهای مسلح، اثری فراتر از یک گردان داشته باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تجلیل از حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم در این مراسم، حضور آگاهانه و مستمر ملت در صحنه را عاملی مهم در خنثی‌سازی توطئه‌ها و محاسبات دشمنان دانست و نسبت به هرگونه اقدام خصمانه علیه ملت ایران هشدار داد.

حسینی خراسانی با اشاره به تحولات و تقابل‌های اخیر تأکید کرد: ملت ایران در برابر زورگویی و ستمگری عقب‌نشینی نخواهد کرد و دشمنان باید بدانند که این ملت در دفاع از آرمان‌ها، شهدا و ارزش‌های خود استوار خواهد ماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اتحاد، انسجام و همدلی ملی را رمز اصلی اقتدار و سربلندی کشور برشمرد و تصریح کرد: تداوم این عزت و شکوه در گرو حفظ وحدت و حرکت یکپارچه مردم با محوریت و تبعیت از رهبر انقلاب است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان، با اشاره به مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) و غربت ایشان در ماجرای تشییع و تدفین، بر ضرورت وفاداری به مکتب اهل‌بیت (ع)، پاسداری از ارزش‌های دینی و استمرار راه شهدا تأکید کرد.