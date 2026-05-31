به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی مهرورز شامگاه یکشنبه در اجتماع اقتدار مردم گرمسار در میدان امام(ره) ضمن گرامی داشت یاد شهدا بیان کرد: امنیت، اقتدار و عزت امروز جمهوری اسلامی مرهون خون شهدا و به ویژه رهبر شهید انقلاب و سرداران شهید ما است.

وی با بیان اینکه تاریخ ایران اسلامی مملو از ایثارگری مردان و زنانی است که برای انقلاب شان فداکاری کردند، افزود: مردم ما تا آخرین قطره خون شان مدافع انقلاب و نظام اسلامی شان هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی آستان مقدس امام خمینی(ره) با بیان اینکه مردم ایران اسلامی با حضور در شب های اقتدار حیرات جهانیان را به سوی خود جلب کردند، ابراز کرد: در هیچ کجای تاریخ چنین مردان و زنانی دیده نمی شود که اینطور خالصانه پای ارزش هایشان باشند.

مهرورز با بیان اینکه ملت ایران اسلامی نشان داده که در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان عقب‌نشینی نمی‌کنند، افزود: این ویژگی ملت ایران دشمنان ما را کلافه کرده است.

وی با بیان اینکه حضور بیش از ۹۰ شب در خیابان تاریخی و قابل ستایش است، ادامه داد: مردم ما تا هر زمان که لازم باشد در میدان حضور خواهند داشت و خسته نمی شوند.