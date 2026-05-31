  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

۹۰ شب حضور و یک حقیقت؛ مردم ایران دشمنان را کلافه کرده‌اند

۹۰ شب حضور و یک حقیقت؛ مردم ایران دشمنان را کلافه کرده‌اند

گرمسار- معاون مرقد امام خمینی(ره) با بیان اینکه تاریخ ایران اسلامی پر از ایثارگرانی است که برای انقلاب جان فدا کردند، گفت: ملتی که ۹۰ شب در خیابان‌ها حضور می‌یابد، دشمنان را کلافه ساخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی مهرورز شامگاه یکشنبه در اجتماع اقتدار مردم گرمسار در میدان امام(ره) ضمن گرامی داشت یاد شهدا بیان کرد: امنیت، اقتدار و عزت امروز جمهوری اسلامی مرهون خون شهدا و به ویژه رهبر شهید انقلاب و سرداران شهید ما است.

وی با بیان اینکه تاریخ ایران اسلامی مملو از ایثارگری مردان و زنانی است که برای انقلاب شان فداکاری کردند، افزود: مردم ما تا آخرین قطره خون شان مدافع انقلاب و نظام اسلامی شان هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی آستان مقدس امام خمینی(ره) با بیان اینکه مردم ایران اسلامی با حضور در شب های اقتدار حیرات جهانیان را به سوی خود جلب کردند، ابراز کرد: در هیچ کجای تاریخ چنین مردان و زنانی دیده نمی شود که اینطور خالصانه پای ارزش هایشان باشند.

مهرورز با بیان اینکه ملت ایران اسلامی نشان داده که در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان عقب‌نشینی نمی‌کنند، افزود: این ویژگی ملت ایران دشمنان ما را کلافه کرده است.

وی با بیان اینکه حضور بیش از ۹۰ شب در خیابان تاریخی و قابل ستایش است، ادامه داد: مردم ما تا هر زمان که لازم باشد در میدان حضور خواهند داشت و خسته نمی شوند.

کد مطلب 6846314

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها