به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر سه‌شنبه در مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام در بوشهر اظهار داشت: مردم پیوندی عمیق با شهدا و آرمان‌ها و ارزش‌های آنان دارند.

وی با اشاره به حضور گسترده و باشکوه مردم در مراسم تشییع و خاکسپاری شهدا، خاطرنشان کرد: مردم استان بوشهر پیوندی عمیق و ناگسستنی با اهداف و آرمان‌های شهدا دارند.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: شهدا با خون خود این نظام و انقلاب را حفظ کرده و در مسیر پیشرفت و پیروزی قرار دادند و باید تلاش شود که راه شهدا ادامه یابد.

وی با بیان اینکه مردم قدردان شهدا هستند، اضافه کرد: اکنون شهدای گمنام در نقاط مختلف استان بوشهر خاکسپاری شده‌اند که این مهم باعث افزایش معنویت در جامعه شده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ادامه داد: آن حضرت بهترین الگو برای مسلمانان و به ویژه زنان مسلمان است که باید شناخت بهتری از آن حضرت داشته باشند.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) در همه مشکلات و ناملایمات آرامش بخش وجود نازنین آخرین فرستاده رسول خدا(ص) بود.

همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با حضور گسترده و پرشور مردم و مسئولان استان بوشهر، پیکر پاک و مطهر پنج شهید گمنام دوران دفاع مقدس در بوشهر تشییع شد.