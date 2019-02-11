ایران مستقل ترین نظام و ملت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد حسینی خراسانی پیش از ظهر دوشنبه در جمع مردم بجنورد در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار کرد: امروز در روی کره زمین هیچ ملت، کشور و نظامی همچون استقلال ایران و ملت نظام جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

حسینی خراسانی با بیان اینکه هیچ قدرتی نمی تواند ادعا کند که به ایران فرمان می دهد و ایران نیز از هیچ قدرتی فرمان نمی برد، افزود: درست، غلط، خوب یا بد هر اتفاقی در نظام جمهوری اسلامی رخ می دهد بر اساس اراده خود ایران بوده و این دستاورد چهل ساله انقلاب است.

وی با تاکید براینکه دولتمردان به متن زندگی مردم بپردازند و به حاشیه نروند، بیان کرد: متن کار دولتمردان برطرف کردن معضلات و رفع مشکل بیکاری و معیشتی ملت است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اعتقاد دارم مسئولان اگر بخواهند، می توانند به متن بپردازند و حاشیه سازی نکنند، حیف است مردم کشور بخاطر مسائل پیش پا افتاده رنجیده خاطر شوند.

وی با بیان اینکه اجتماع عظیم ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پیام هایی برای مسئولان نظام داشت، گفت: مسئولان با دیدن این جمعیت باید بدانند که بیش از گذشته به ملت و نظام خدمت کنند، بنابراین باید گفت ای کارگزاران و دولتمردان عدالت را رعایت کنید.

حسینی خراسانی اظهار کرد: ملت ایران با حضورشان به دستاندرکاران کشور فهماندند که برای رفع مشکلات ایران همت کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به مسئولان کشور گفت: همان طور که مردم از شما و نظام حمایت کردند، شما نیز با خدمت خود دل ملت و مقام معظم رهبری، روح شهدا و امام راحل و به ویژه قلب مبارک ولی عصر(عج) را شاد کنید.

حسینی خراسانی مطرح کرد: اجتماع، حماسه و رستاخیز بزرگ ملت ایران در ۲۲ بهمن، چهلمین سال پیروزی انقلاب و آغاز ۴۱ سال نظام جمهوری اسلامی نشان دهنده بصیرت، مقاومت، مردانگی، پایداری و تبعیت از مقام معظم رهبری است.

وی اضافه کرد: همچنین پیام دیگر اجتماع عظیم ملت ایران در جشن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به خارج از کشور و دنیا این است که مردم این انقلاب را از آن خود می دانند.

عضو مجلس خبرگان رهبری مردم را صاحبان انقلاب دانست و گفت: مردم از انقلاب به عنوان امانت شهیدان، صیانت و محافظت خواهند کرد.

حسینی خراسانی ادامه داد: زیبنده نیست نام ابلهان و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ذکر کنیم و فقط می گوییم بیش از این آبروی خود را نبرند.

وی افزود: امروز ملت ایران به کف خیابان ها آمدند تا اعلام کنند ای سرداران، امیران، دلاوران، مجاهدان و شهیدان ما با شما پیوند بسته و پیمان می بندیم که امانت شما یعنی انقلاب و نظام را حفظ خواهیم کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: همچنین امروز ملت ایران باری دیگر به رهبر معظم انقلاب نشان دادند که همواره همراه، یار و یاور شما هستیم.