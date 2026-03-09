مراسم بیعت مردم با رهبر انقلاب در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه عصر دوشنبه در این مراسم در مصلی جمعه گناوه با تسلیت ایام ضربت خوردن امیرالمومنین علی (ع) و شهادت رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ رمضان، گفت: خداوند را شاکر هستیم که در اولین شب از لیالی قدر خداوند مقدرات کشور ما را به بهترین وجه ممکن رقم زد و در حالی که دل های همه ما عزاداران در غم امام شهید مالامال از غم و اندوه بود ،با عنایات و توجهات امام عصر (عج) شب گذشته چشم همه علاقمندان به مقام ولایت و عاشقان شهیدان و دلباختگان این آب و خاک و همه آزادگان جهان به نور کوثر و سلاله حضرت فاطمه و علی (ع) روشن شد.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی افزود: خداوند بار دیگر بر ما عنایت کرد و با تدبیر و درایت مجلس خبرگان رهبری بار دیگر سیدی از تبار حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) و نسل کوثر ،فرزند شهید و همسر شهید ، به عنوان رهبر انقلاب معرفی شد.

وی گفت: با همه تهدیدهای دشمنان نسبت به وظیفه ای که مجلس خبرگان بر عهده داشت و جلساتی که تحت تهدید دشمن بود ، اما این انتخاب به شایستگی انجام شد.

وی با بیان اینکه خداوند رهبری را به ما عنایت کرد که دستیاری امین برای امام شهید امت بود،گفت: حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای ، شخصیتی باتقوا،ساده زیست،مدیرو مدبر است که نمایندگان مجلس خبرگان به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی معرفی کردند که همه ما از مدیریت شایسته نمایندگان مجلس خبرگان رهبری تقدیر می کنیم.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه امروز به میمنت این نعمت باید شکرگزار باشیم ،بیان کرد: دلهای مردم ما اگر چه عزادار امام شهید است اما به واسطه این نعمت شاد هستند و همه باید از ولی فقیه زمان حمایت و تبعیت کنند.

وی ادامه داد: امروز به میمنت این پیروزی جمع شده ایم و به یاری خدا به زودی پیروزی رزمندگان اسلام را جشن خواهیم گرفت و این پیروزی بسیار نزدیک است.

وی گفت: در برهه کنونی دشمنان انقلاب اسلامی و کشورهای حامی آنها در منطقه به التماس کردن افتاده اند اما قدرت بلامنازع ایران اسلامی و ملت امام حسینی ایران است اما باید صبر، مقاومت و استقامت داشته باشیم.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه جنگ امروز،جنگ آخرالزمانی است گفت: ما تا نابودی دشمن دست از مبارزه با آمریکا و اسرائیل بر نخواهیم داشت.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز دشمن با انتخاب و معرفی رهبر انقلاب اسلامی مایوس و ناامید شده است و معرفی ایشان آتشی در خرمن دشمنان انداخت .

حجت الاسلام رکنی حسینی گفت: همه ما در این اجتماع اقدام شایسته ، حکیمانه و معنادار مجلس خبرگان ملت در معرفی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی ،که تجلی اراده الهی و خواست امت اسلامی در تعیین ولی فقیه زمان است را تبریک می گوییم و این انتخاب مبارک را که در شب های پرفیض قدر صورت گرفته جلوه ای آشکار از هدایت پروردگار و استمرار نعمت عظیم ولایت در جامعه اسلامی می دانیم.

وی اضافه کرد: حسن بزرگ این انتخاب تاریخی حضور فرزندی فرزانه از سلاله پاک امامت و رهبری آشنا به عمق منظومه فکری امام راحل و امام شهید است و بر این باور هستیم که این انتقال مسئولیت در کمال آرامش،امنیت و بصیرت نشان دهنده عمق ایمان،بلوغ سیاسی و هوشمندی ملت ایران و مسئولان نظام در عبور از حساس ترین برهه های تاریخ است.

وی بیان کرد: ما به عنوان شرکت کنندگان در این اجتماع عظیم با رهبر معظم انقلاب اسلامی ،حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای برای هدایت و رهبری کشور از جان و دل بیعت نموده و اطاعت از ولایت را واجب شرعی،تکلیف ملی و رمز پیروزی و سربلندی ایران اسلامی می دانیم .

شرکت کنندگان در این مراسم سپس از مصلی تا چهار راه بنیاد شهید و امور ایثارگران راهپیمایی کردند و با سردادن شعارهای انقلابی و وحدت آفرین ا با رهبر امت حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه ای ولی امر مسلمین و رهبر انقلاب بیعت و با آرمان های امام راحل و شهدا و رهبر شهید انقلاب تجدید میثاق کردند.