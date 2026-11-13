به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه تصمیم رژیم صهیونیستی برای ممنوعیت ورود ژان لوک ملانشون نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور به اراضی اشغالی را اقدامی عوام فریبانه توصیف کرد.

وی تصریح کرد که این تصمیم عوام فریبانه از سوی کابینه ای اتخاذ شده که بارها قوانین حقوق بین الملل را نقض کرده است.

بارو افزود: فرانسه همچنان با جدیت از راه حل دو دولتی و همزیستی مسالمت آمیز دفاع خواهد کرد.

پیشتر گدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از ممنوعیت ورود ژان لوک ملانشون و ماتیلد پانو رئیس فراکسیون پارلمانی حزب فرانسه تسلیم ناپذیر به اراضی اشغالی خبر داده بود.

ملانشون پیشتر وعده داده بود که در صورت پیروزی حزبش در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ ممکن است کشتی های نیروی دریایی فرانسه ناوگان های غیر نظامی عازم نوار غزه را برای شکستن محاصره این باریکه همراهی کنند.

همچنین برخی رسانه ها از جمله پایگاه خبری کلاش ریپورت گزارش داده اند که برنامه جدید حزب فرانسه تسلیم ناپذیر برای انتخابات ریاست جمهوری شامل اعمال تحریم علیه کابینه بنیامین نتانیاهو و تعلیق توافقنامه همکاری میان اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی است.

برخی تحلیلگران نیز معتقدند تصمیم تل آویو اقدامی تلافی جویانه در واکنش به تصمیم مقامات فرانسوی برای ممنوعیت ورود یوسی داگان، رئیس شورای شهرک های غیرقانونی در شمال کرانه باختری به فرانسه بوده است. این تصمیم یک روز پیش از اعلام ممنوعیت ورود دو سیاستمدار فرانسوی اتخاذ شد.