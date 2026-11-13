خبرگزاری مهر، گروه استان ها: باز بوی نسل‌های سوخته می‌آید... باز عطر غربت و دلتنگی در کوچه‌پس‌کوچه‌های بیرجند پیچیده است؛ شهری که هنوز با نام شهیدان نفس می‌کشد و دل‌هایش با یاد روزهای حماسه می‌تپد.

امروز، در سالروز شهادت بانوی بی‌نشان، حضرت فاطمه زهرا (س)، بیرجند بار دیگر به استقبال مردانی رفت که روزگاری از جان خود گذشتند تا ایران، سرافراز بماند. مردم آمدند، بر تابوت‌های شهدا دخیل بستند، اشک ریختند و پیکرهای مطهرشان را در آغوش گرفتند؛ گویی سال‌ها انتظار، در لحظه‌ای کوتاه به پایان رسیده بود.



آری، امروز پیکرهای مطهر شهدای گمنام بر دستان مردمان شهیدپرور بیرجند تشییع شد. مردمانی که شاید نام این مسافران آسمانی را ندانند، اما با تمام وجود، آنان را از خود می‌دانند.

امروز بیرجند دوباره بوی جبهه گرفت.... بوی خاکریز، شلمچه و کربلای ایران... و چه زیباست بازگشت مردانی که بی‌نام رفتند، اما هرگز از حافظه این سرزمین پاک نخواهند شد.

بانوان آمدند.... با چشمانی بارانی و دل‌هایی سرشار از دلتنگی، تا برای شش شهید گمنام مادری کنند؛ مادرانی که شاید سال‌هاست چشم‌انتظار فرزندانی هستند که هرگز به خانه بازنگشتند. آمدند تا بر تابوت‌هایشان دست محبت بکشند، عطر مادرانه را نثارشان کنند و جای خالی آغوش‌هایی را پر کنند که سال‌ها از فرزندانشان دریغ شده بود.

آمدند تا بگویند اینجا در بیرجند، هنوز مادرانی هستند که آنان را فرزندان خود می‌دانند.

و حالا خیابان مدرس بیرجند، فرش قدم‌های عاشقانه مردمانی شده است که آمده‌اند تا بدرقه‌گر مسافران آسمان باشند. زنان و مردان، کودکان و کهنسالان، از هر قشر و سلیقه‌ای، فارغ از سرمای صبحگاهی، از اولین ساعات صبح چشم‌انتظارند؛ ایستاده‌اند تا در آخرین بدرقه زمینی، شانه‌هایشان را زیر تابوت شش شهید گمنام بگذارند.

زمان می‌گذرد و جمعیت لحظه‌به‌لحظه فزون‌تر می‌شود. گویی هر قدمی که به خیابان مدرس نزدیک می‌شود، روایت دیگری از دلدادگی این مردم به فرزندان وطن است. بعضی با چشمانی اشکبار، بعضی با شاخه‌های گل و برخی با دستانی که برای وداع و دعا به آسمان بلند شده است، آمده‌اند.

امروز بیرجند، یک‌صدا به استقبال فرزندان گمنامش آمده است... فرزندانی که نامشان را نمی‌دانیم، اما قصه دلاوری‌شان را با جان و دل به یاد داریم.

خود را مدیون خون پاک شهدا می‌دانیم

در میان جمعیت چشم‌انتظار خیابان مدرس، بانویی بیرجندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از دِینی گفت که بر گردن نسل امروز در برابر شهداست. او با چشمانی که از دلتنگی و احترام لبریز بود، اظهار کرد: این شهدا رفتند تا انقلاب اسلامی زنده بماند و امروز ما هرچه داریم، مرهون ایثار و ازخودگذشتگی آنان هستیم؛ ما در برابر این شهدا مسئولیم و خود را مدیون خون پاکشان می‌دانیم.

این بانوی بیرجندی ادامه داد: امروز وظیفه ما تنها حضور در مراسم تشییع و بدرقه این عزیزان نیست بلکه باید با ادامه دادن راه شهدا، پاسدار آرمان‌ها و ارزش‌هایی باشیم که آنان برای حفظشان از جان خود گذشتند.

فاطمه محمدی تأکید کرد: باید با رفتار، عمل و پایبندی‌مان به آرمان‌های شهدا نشان دهیم که این سرزمین، سرزمین ایثار و مقاومت است و اجازه نخواهیم داد دشمن به این خاک و هویت آن چشم طمع داشته باشد.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام گفت: امروز آمده‌ایم تا به این شهدا بگوییم اگرچه سال‌ها از روزهای دفاع مقدس گذشته، اما یاد و راهشان هنوز در دل‌های ما زنده است و فرزندان این سرزمین هیچ‌گاه آنان را فراموش نخواهند کرد.

اجازه نمی‌دهیم ذره‌ای از خاک کشور به دست دشمن بیفتد

در میان جمعیت حاضر در خیابان مدرس، پیرمردی بیرجندی نیز به همراه خانواده‌اش از نخستین ساعات صبح خود را به مراسم رسانده بود. وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من به همراه خانواده از ساعت ۹ صبح در خیابان حاضر شدیم تا دین خود را نسبت به شهدا ادا کنیم و حضور در مراسم تشییع شهدا، کمترین کاری است که ما به‌عنوان پدران، مادران و خانواده این شهیدان می‌توانیم انجام دهیم.

این شهروند بیرجندی با اشاره به نقش شهدا در حفظ انقلاب اسلامی افزود: خون پاک این شهیدان بود که درخت انقلاب را زنده نگه داشت و به آن جان دوباره بخشید.

وی خطاب به دشمنان کشور گفت: آمریکا بداند که ما همانند هشت سال دفاع مقدس و پدران و مادران آن دوران، همچنان برای دفاع از جبهه حق در برابر دشمن آماده‌ایم و اجازه نخواهیم داد حتی ذره‌ای از خاک این کشور به دست دشمن بیفتد.

این پیرمرد بیرجندی تأکید کرد: راه شهدا همچنان ادامه دارد و حضور امروز مردم در بدرقه شهدای گمنام، نشان می‌دهد که نسل‌های امروز نیز خود را وامدار ایثار و فداکاری آن مردان آسمانی می‌دانند.

با فرهنگ عاشورا، پای عهد خود با شهدا می‌مانیم

یک جوان بیرجندی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ریشه‌های عاشورایی انقلاب اسلامی اظهار کرد: این انقلاب ریشه در مکتب عاشورا دارد و مردم ایران با الگوبرداری از فرهنگ شهادت و قیام عاشورا، همواره برای دفاع از حق و ایستادگی در برابر ظلم آماده هستند.

وی افزود: شهدا رفتند، اما فرهنگشان زنده ماند؛ راهشان همچنان ادامه دارد و آرمان‌هایی که برای آن جان خود را فدا کردند، در دل نسل‌های امروز نیز ریشه دوانده است.

این جوان بیرجندی با بیان اینکه نسل جوان خود را ادامه‌دهنده راه شهدا می‌داند، گفت: من امروز در جوار پیکرهای مطهر این شهدای گمنام و در محضر همه شهدای انقلاب اسلامی عهد می‌بندم که در جایگاه و مسئولیتی که بر عهده دارم، اجازه ندهم دشمن حتی ذره‌ای به خاک وطن، سرزمین و ناموس این ملت طمع کند.

وی تأکید کرد: فرهنگ عاشورا به ما آموخته است که در مسیر دفاع از حق، نباید از سختی‌ها هراسید و تا زمانی که این فرهنگ در میان مردم زنده است، راه شهدا نیز زنده و پابرجا خواهد ماند.

و این‌گونه، بیرجند امروز تنها میزبان تشییع ۶ پیکر مطهر نبود بلکه میزبان تجدید عهد نسلی بود که شاید روزهای خاکریز و سنگر را ندیده باشد، اما روایت ایثار را از پدران و مادرانش به ارث برده است.

از مادری که برای شهیدی گمنام آغوش گشود تا پیرمردی که دست در دست خانواده‌اش برای ادای دین آمده بود و جوانی که در جوار تابوت‌ها عهد وفاداری بست؛ همه یک پیام داشتند: شهدا اگرچه از میان ما رفته‌اند، اما راهشان هنوز در جان این سرزمین جاری است.

۶ مسافر گمنام آمدند تا بار دیگر به این شهر یادآوری کنند که گمنامی سهم نام‌هایشان است، نه جایگاهشان در قلب مردم.... آنان بی‌نام به آغوش خاک بازمی‌گردند، اما یادشان تا همیشه در حافظه این سرزمین زنده خواهد ماند.