به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، آیین تشییع پیکر مطهر هفت شهید گمنام با حضور پرشور مردم ولایتمدار و شهیدپرور گرگان برگزار شد.

مردم گرگان در این مراسم با حضور در مسیر تشییع، پیکرهای مطهر هفت شهید گمنام را بر دستان خود بدرقه کردند و با سردادن شعارهای حماسی و عزاداری در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س)، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.

حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌ها و جوانان در این مراسم، جلوه‌ای از ارادت مردم به مقام شامخ شهدا و تجدید عهد با آرمان‌های والای آنان بود.

این مراسم همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) و در فضایی آکنده از حزن و معنویت برگزار شد.