به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با غروب نخستین روز هفته، بیرجند میزبان ۶ شهید گمنام دفاع مقدس شد؛ مردان و زنان شهیدپرور این دیار در آستان مقدس امامزادگان باقریه گرد هم آمدند تا به استقبال مردانی بروند که سال‌ها پیش، بی‌نام و نشان، اما با نامی بلند در آسمان ایثار و شهادت، از جان خود گذشتند.



دستانی که به نشانه احترام بر تابوت‌ها نشست، چشم‌هایی که بارانی شد و دل‌هایی که با دیدن پیکرهای مطهر شهدا بی‌قرار گشت... گویی بغض سال‌ها دلتنگی در آن غروب پاییزی سر باز کرده بود.

مادران و پدران، جوانان و کودکان، همه آمده بودند؛ هرکس با دلی پر از حرف‌های ناگفته، با سلامی از سر ارادت و با نگاهی که تابوت‌های آراسته به پرچم ایران را بدرقه می‌کرد.



۶ شهید گمنام آمدند... بی‌آنکه نام و نشانی از آنان بدانیم، اما چه آشنا بودند برای مردمی که هنوز عطر ایثار و حماسه را در خاطر دارند.

در میان جمعیت، نگاه‌های خیره به تابوت‌ها، اشک‌های آرامی که بر گونه‌ها می‌لغزید و دست‌هایی که برای لمس پرچم و بدرقه پیکرهای مطهر پیش می‌رفت، تصویری از پیوند ناگسستنی مردم این سرزمین با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشته بود.

برخی زیر لب زمزمه می‌کردند و برخی با چشمانی اشک‌آلود، گویی با شهیدی سخن می‌گفتند که سال‌هاست جای خالی‌اش در خانه‌ای، قلب مادری یا خاطره خانواده‌ای باقی مانده است.

شهدا آمدند تا بار دیگر یادمان بیاورند امنیت و آرامش امروز، میراث مردانی است که بی‌هیچ چشمداشتی از جان گذشتند؛ مردانی که شاید نامشان برای ما ناآشنا باشد، اما راه و آرمانشان همچنان در حافظه این سرزمین زنده است.

و چه زیباست که این مردان پس از سال‌ها غربت، در آغوش مردمی آرام گرفتند که هنوز برای استقبال از فرزندان آسمانی این خاک، چشم‌انتظار و بی‌قرارند.



به گفته مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی؛ همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، جمعه ۲۲ آبان، تشییع پیکر ۶ شهید گمنام از ساعت ۸:۳۰ صبح در بیرجند، از معراج‌الشهدا در بلوار مدرس و با حضور هیئت‌های مذهبی آغاز می‌شود.



سرهنگ فلاحی بیان کرد: پیکر دو شهید گمنام در معراج شهدای موقت مرکز استان برای برگزاری برنامه‌های مختلف حضور دارند و چهار شهید دیگر برای برگزاری مراسم وداع به شهرستان‌های استان منتقل خواهند شد.



وی ادامه داد: دو شهید گمنام با سن ۱۷ و ۲۵ سال در محوطه اداره‌کل دادگستری استان در بیرجند و دانشگاه فرهنگیان قاین به خاک سپرده خواهند شد.



وی افزود: مراسم وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام در مرکز استان، شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در میدان اجتماعات شهید آیت‌الله رئیسی برگزار می‌شود.