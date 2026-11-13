به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی صبح جمعه در حاشیه آیین تشییع پیکر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس در بوشهر اظهار کرد: ملت ایران با حضور به‌موقع و مقتدرانه در عرصه‌های مختلف، به الگویی شناخته‌شده در سطح جهان تبدیل شده‌اند و این واقعیت دیگر نیازمند اثبات و بحث نیست.

وی با اشاره به ریشه‌های این الگوپذیری افزود: ملت بزرگ ایران از صدر اسلام تاکنون با انتخاب الگوهای صحیح و تأسی به فرهنگ ایثار و شهادت، مسیر عزت، سعادت و پایداری را دنبال کرده‌اند و مکتب نورانی حضرت فاطمه زهرا (س) یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های این فرهنگ و باور است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف نشان می‌دهد که آنان برای مقابله با توطئه‌ها و دستیابی به پیروزی و سربلندی، همچنان بر اعتقادات دینی و ارزش‌های اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) تکیه دارند.

پورکبگانی تأکید کرد: توسل و تمسک به خاندان عصمت و طهارت (ع)، به‌ویژه حضرت فاطمه زهرا (س)، می‌تواند چراغ راه ملت ایران در مسیر مقابله با چالش‌ها و حفظ عزت و اقتدار کشور باشد.

