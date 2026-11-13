خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: آیین تشییع پیکر شهدای گمنام در قزوین همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، فرصتی برای بازخوانی پیام ایثار، مقاومت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود؛ مراسمی که حضور اقشار مختلف مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، در آن جلوه‌ای از استمرار فرهنگ شهادت و پیوند نسل‌های مختلف با ارزش‌های ملی و دینی را به نمایش گذاشت.

در حاشیه این مراسم، مسئولان و فعالان حاضر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، خون‌خواهی رهبر شهید را از مطالبات مردم دانستند و بر لزوم تداوم راه شهدا در عرصه عمل، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه به جامعه تأکید کردند.

همبستگی ملی حول محور ولایت و پرچم ایران پیام شهدای گمنام است

محمد نوذری، استاندار قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیام حضور شهدای گمنام در جامعه اظهار کرد: پیام این شهدا، پایداری و ایستادگی بر سر اصول و ارزش‌های اسلامی و حرکت استوار در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی است؛ مسیری که با فداکاری و ازخودگذشتگی آنان تداوم یافته است.

وی با بیان اینکه همبستگی ملی حول محور ولایت فقیه و پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین پیام‌های شهداست، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به حفظ وحدت و انسجام ملی نیاز داریم و شهدا به ما یادآوری می‌کنند که صیانت از استقلال، عزت و ارزش‌های کشور در گرو همدلی و ایستادگی مردم است.

استاندار قزوین با تأکید بر مسئولیت مدیران در قبال آرمان‌های شهدا تصریح کرد: خدمت‌رسانی صادقانه، بی‌منت و مسئولانه به مردم، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های شهدا از مسئولان است و باید تلاش کنیم با عملکرد خود در مسیر تحقق این مطالبه حرکت کنیم.

نوذری حضور گسترده مردم در آیین تشییع شهدای گمنام را نشانه پایبندی جامعه به ارزش‌های انقلاب دانست و گفت: حضور پرشور مردم نشان داد که ملت ایران همچنان پای شهدا، آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب ایستاده‌اند و این سرمایه اجتماعی، پشتوانه مهم کشور در عبور از دشواری‌هاست.

وی همچنین حضور نوجوانان و نسل جوان در این مراسم را معنادار دانست و خاطرنشان کرد: مشارکت نسل نوجوان در کنار دیگر اقشار مردم نشان می‌دهد پیوند نسل‌های مختلف با فرهنگ ایثار و شهادت همچنان برقرار است.

تشییع شهدا یادآور عهد ناگسستنی مردم با ولایت و انقلاب است

شهرام احمدپور، معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیام آیین تشییع شهدای گمنام اظهار کرد: حضور پیکر شهدا در کوچه‌ها و خیابان‌های شهر، فرصتی برای زنده نگه‌داشتن یاد و آرمان‌های آنان و یادآوری عهدی است که با ولایت، امام، انقلاب، نظام و مردم بسته‌ایم.

وی با بیان اینکه تشییع شهدا حامل پیام مهمی برای جامعه است، افزود: شهدا در مسیری گام برداشتند که آرمان و آرزوی ملت ایران بود و امروز با حضور دوباره در میان مردم، به ما یادآوری می‌کنند که نباید تحت هیچ شرایطی از عهد و پیمان خود با آرمان‌هایشان دست بکشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت پایبندی عملی به راه شهدا تصریح کرد: وفاداری به شهدا صرفاً با سخن گفتن محقق نمی‌شود؛ بلکه باید در رفتار، تصمیم‌ها و عملکرد ما نمود پیدا کند و هر فرد در جایگاه خود برای حفظ ارزش‌هایی که شهدا به خاطر آن جانفشانی کردند، مسئولیت‌پذیر باشد.

احمدپور همچنین با اشاره به تحولات بین‌المللی و واکنش افکار عمومی در کشورهای مختلف به تحولات ایران گفت: امروز در برخی کشورهای اروپایی از جمله آلبانی، یونان و فرانسه نیز مردم با برگزاری تجمع‌ها و ابراز همبستگی، نسبت به آنچه بر مردم ایران می‌گذرد واکنش نشان می‌دهند.

وی با انتقاد از ادعای شکل‌گیری نظم نوین جهانی از سوی قدرت‌های مدعی خاطرنشان کرد: آنچه امروز در عرصه بین‌المللی شاهد هستیم، بیش از آنکه نشانه شکل‌گیری نظمی جدید باشد، بیانگر آشفتگی و بی‌ثباتی در مناسبات جهانی است.

خون‌خواهی رهبر شهید؛ مطالبه‌ای برخاسته از وفاداری مردم به انقلاب

گروسی از دیگر افرادی بود که در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام را نشانه وحدت و همدلی ملت ایران دانست و اظهار کرد: این حضور نشان داد که مردم در بزنگاه‌های مهم، با وجود همه تفاوت‌ها، حول محور ولایت فقیه و پرچم جمهوری اسلامی متحد و همدل هستند.

وی با اشاره به مطالبه مردم برای خون‌خواهی رهبر شهید افزود: این خواسته، برخاسته از احساس مسئولیت و وفاداری مردم نسبت به آرمان‌های انقلاب است و حضور گسترده اقشار مختلف جامعه در مراسم‌های مردمی، بیانگر زنده بودن این مطالبه در افکار عمومی است.

گروسی با تأکید بر اینکه شهدا برای حفظ اسلام، انقلاب و استقلال کشور جان خود را فدا کردند، تصریح کرد: امروز مسئولیت ما ادامه دادن راه آنان است و این مسیر تنها با شعار محقق نمی‌شود؛ بلکه باید در عمل به ارزش‌ها، حفظ وحدت و خدمت صادقانه به مردم خود را نشان دهد.

وی خدمت‌رسانی مسئولان را یکی از مهم‌ترین وظایف در قبال آرمان‌های شهدا دانست و گفت: مردم انتظار دارند مدیران با صداقت، مسئولیت‌پذیری و تلاش مضاعف برای حل مشکلات جامعه اقدام کنند؛ چراکه بهترین شیوه پاسداشت خون شهدا، خدمت بی‌منت به مردمی است که همواره پای انقلاب ایستاده‌اند.

گروسی همچنین حضور نوجوانان و جوانان در آیین تشییع را نشانه استمرار فرهنگ مقاومت و انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل‌های آینده دانست.

خون‌خواهی رهبر شهید و پاسداری از آرمان‌های انقلاب در کنار وحدت ملی

والدی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع شهدای گمنام اظهار کرد: این حضور نشان داد که ملت ایران همچنان پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند یاد و مسیر شهدا به فراموشی سپرده شود.

وی افزود: خون‌خواهی رهبر شهید امروز به یک مطالبه عمومی در میان مردم تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که ریشه در وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب و ایستادگی در برابر دشمنان دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

والدی با بیان اینکه تشییع شهدا فرصتی برای تجدید عهد با ارزش‌های انقلاب است، تصریح کرد: شهدا با نثار جان خود از استقلال، عزت و آرمان‌های کشور دفاع کردند و امروز وظیفه ماست که در مسیر آنان ثابت‌قدم بمانیم و عهد خود با ولایت و نظام را حفظ کنیم.

وی حضور نسل نوجوان و جوان در این مراسم را نشانه انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده دانست و گفت: این حضور نشان می‌دهد پیوند مردم با شهدا و آرمان‌های انقلاب همچنان زنده است و نسل جدید نیز خود را در برابر سرنوشت کشور مسئول می‌داند.

والدی تأکید کرد: خون‌خواهی رهبر شهید و پاسداری از آرمان‌های ایشان باید در کنار حفظ وحدت و انسجام ملی دنبال شود؛ چراکه مهم‌ترین پیام شهدا، ایستادگی و عقب‌نشینی نکردن از اصول و ارزش‌هاست.

خدمت صادقانه، معیار عملی وفاداری به شهدا

مجموع اظهارات مطرح‌شده در حاشیه تشییع شهدای گمنام قزوین نشان می‌دهد که از نگاه مسئولان و فعالان حاضر، پیام این مراسم فراتر از یک آیین سوگواری و بدرقه پیکر شهداست؛ پیامی که بر حفظ وحدت ملی، پایبندی به ولایت، پاسداری از استقلال کشور و پیگیری مطالبه خون‌خواهی رهبر شهید تأکید دارد.

در کنار این موضوعات، ضرورت خدمت صادقانه مسئولان به مردم و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان نیز از محورهای مشترک این گفت‌وگوها بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد پاسداشت راه شهدا، تنها در برگزاری مراسم و بیان شعارها خلاصه نمی‌شود و باید در رفتار اجتماعی، تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد مسئولان نمود عینی پیدا کند.