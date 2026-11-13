به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری ظهر جمعه در آیین تشییع و بدرقه پیکر مطهر شهید گمنام در اردوگاه شهید چمران رامسر، با اشاره به جایگاه شهدا در هویت‌بخشی به نسل جوان اظهار کرد: آشنایی دانش‌آموزان با آرمان‌ها، ایثارگری‌ها و سیره شهدا باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت دنبال شود؛ چراکه انتقال این ارزش‌ها نقش مهمی در شکل‌گیری هویت ملی و دینی نسل آینده دارد.

وی با بیان اینکه تربیت دانش‌آموزان باید همه ابعاد وجودی آنان را در بر بگیرد، افزود: آموزش و پرورش تنها وظیفه انتقال دانش را بر عهده ندارد، بلکه فعالیت‌های فرهنگی، پرورشی و ورزشی نیز بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند تربیت هستند.

معاون وزیر آموزش و پرورش توسعه فضاهای ورزشی دانش‌آموزان را از برنامه‌های مورد توجه این وزارتخانه برشمرد و تصریح کرد: ارتقای سرانه فضاهای ورزشی با محوریت ایمنی، استانداردسازی و ایجاد نشاط در محیط‌های آموزشی دنبال می‌شود.

جعفری با اشاره به اجرای طرح‌هایی در حوزه ورزش دانش‌آموزی گفت: طرح «ورزش با خانواده» با نام شهید خرازی و همچنین پیوند ورزش صبحگاهی با فرهنگ پهلوانی و نام شهدا، از جمله برنامه‌هایی است که با هدف تقویت روحیه نشاط و مسئولیت‌پذیری اجرا می‌شود.

وی همچنین با اشاره به شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: در پی این حادثه تلخ، طرح «فرزندان ایران» به تصویب رسید تا یاد و نام شهدای دانش‌آموز در فضای تعلیم و تربیت زنده بماند و فرهنگ فداکاری و ایثار در میان نسل جدید تقویت شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه با تبیین ابعاد شخصیتی شهید دکتر مصطفی چمران، این شهید والامقام را الگویی جامع برای دانش‌آموزان دانست و گفت: شهید چمران در عرصه‌های علم، ورزش، هنر، جهاد و مسئولیت اجتماعی سرآمد بود و با برخورداری از روحیه اخلاص و تعهد، نمونه‌ای از انسان تراز انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

جعفری حضور پیکر مطهر شهید گمنام ۱۶ ساله در اردوگاه شهید چمران را فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم ایثار به نسل جوان توصیف کرد و افزود: نوجوانی که در راه دفاع از میهن جان خود را فدا کرده است، می‌تواند برای دانش‌آموزانی که در این مجموعه به دنبال کسب علم، سلامت و نشاط هستند، الگویی الهام‌بخش باشد.

وی با بیان اینکه ورزش علاوه بر تقویت سلامت جسمانی، در ایجاد امید، نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری دارد، خاطرنشان کرد: حضور این شهید در کنار فعالیت‌های ورزشی و تخصصی اردوگاه، مسئولیت مجموعه را برای ترویج فرهنگ ایثار و انتقال ارزش‌های دفاع از میهن به نسل آینده افزایش می‌دهد.

جعفری خواستار بهره‌گیری از ظرفیت اردوگاه شهید چمران برای تقویت پویایی و نشاط در میان دانش‌آموزان، معلمان، فرهنگیان و خانواده‌ها شد و گفت: باید با ایجاد پیوند میان فعالیت‌های ورزشی و تربیتی، فضایل اخلاقی، روحیه پهلوانی و احساس مسئولیت در قبال آرمان‌های شهدا را در جامعه گسترش دهیم.

وی عدالت، کیفیت و هویت را سه محور مهم در نظام تعلیم و تربیت عنوان کرد و افزود: دانش‌آموزان در کنار فراگیری علوم و مهارت‌ها باید احترام به کرامت انسانی، والدین، هم‌نوعان و حتی رقیبان را بیاموزند؛ زیرا تربیت حقیقی بیش از هر چیز در رفتار، اخلاق و منش افراد نمود پیدا می‌کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان با تأکید بر ضرورت کنار گذاشتن خودخواهی‌ها در مسیر خدمت به جامعه اظهار کرد: پایبندی به ارزش‌ها، صداقت در عمل و پذیرش مسئولیت، لازمه ادامه راه شهداست و زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت باید در رفتار و عملکرد نسل‌های آینده متجلی شود.