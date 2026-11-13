https://mehrnews.com/x3dBpT ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳ کد مطلب 7009444 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳ تشییع ۱۰ شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) در اراک اراک- در این ویدئو تشییع ۱۰ شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) در اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 7009444 کپی شد مطالب مرتبط اراک میزبان پنج شهید گمنام؛خاکسپاری در سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) حرکت دستههای عزاداری در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در خمین زرندیه آماده میزبانی از لالهای گمنام در آغوش وطن پیکر شهید مفقودالاثر شازند پس از ۴۳ سال شناسایی شد آیین تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در محلات دسته عزاداری ساوجی ها در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا ( س) تشییع شهید گمنام در راهپیمایی ۱۳ آبان در ساوه برچسبها اراک شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تشییع شهدای گمنام
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