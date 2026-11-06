https://mehrnews.com/x3dxgD ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲ کد مطلب 7001934 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲ آیین تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در محلات اراک- در این ویدئو آیین تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در محلات را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 7001934 کپی شد مطالب مرتبط تشییع شهید گمنام در راهپیمایی ۱۳ آبان در ساوه حماسه استکبار ستیزی مردم سرزمین آفتاب در ۱۰۰ نقطه شهری و روستایی اراک میزبان پنج شهید گمنام؛خاکسپاری در سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) مقاومت از کوچههای مدینه تا ۱۳ آبان؛ میراث ماندگار ملت ایران تشییع ۱۰ شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) در اراک میدان شهدای اراک مأمن بدرقه شهدای گمنام برچسبها مراسم تشییع محلات ایام فاطمیه
نظر شما