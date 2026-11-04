https://mehrnews.com/x3dwvB ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸ کد مطلب 7000070 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸ تشییع شهید گمنام در راهپیمایی ۱۳ آبان در ساوه ساوه- در این ویدئو تشییع شهید گمنام در راهپیمایی ۱۳ آبان در ساوه را ملاحظه می کنید. دریافت 16 MB کد مطلب 7000070 کپی شد مطالب مرتبط مقاومت از کوچههای مدینه تا ۱۳ آبان؛ میراث ماندگار ملت ایران مشایخی: ۱۳ آبان سه واقعه سرنوشتساز استقلال ایران را روایت میکند آیین تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در محلات بازخوانی میراث ۱۳ آبان در ساوه؛ پیام ایستادگی به نسل نو زرندیه آماده میزبانی از لالهای گمنام در آغوش وطن ساوه میزبان شهید گمنام میشود اراک میزبان پنج شهید گمنام؛خاکسپاری در سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) تشییع ۱۰ شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) در اراک برچسبها مراسم تشییع ساوه راهپیمایی 13 آبان 1404
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