رضا ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیکر مطهر شهید «فرزند آقا قربانی»، از شهدای مفقودالاثر دفاع مقدس که طی عملیات‌های سردشت مفقود شده بود، پس از گذشت بیش از چهار دهه، شناسایی شد.

وی افزود: امروز به خانواده این شهید بزرگوار، خبر تفحص و شناسایی پیکر مطهر ایشان ابلاغ شده است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی با اشاره به اینکه جزئیات مربوط به مراسم تشییع و تدفین این شهید در شهر توره در حال نهایی شدن است، اظهار کرد: تاریخ دقیق مراسم تشییع و تدفین این شهید مفقودالاثر پس از هماهنگی‌های لازم، به زودی اعلام خواهد شد.

این شهید که متولد فروردین ۱۳۴۲ در شهر توره از توابع شهرستان شازند است، در خرداد سال ۱۳۶۱ به‌عنوان سرباز وظیفه به سنندج اعزام شده بود و در تاریخ ۶ تیر ۱۳۶۲ در جریان دفاع از میهن اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهر وی مفقود شد.