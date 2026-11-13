به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه اسفراین در جوار گلزار شهدای گمنام با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: مهم‌ترین دغدغه آن حضرت، استمرار نیافتن مسیر پیامبر اکرم (ص) و فاصله گرفتن جامعه اسلامی از راه قرآن و ولایت بود.

وی با بیان اینکه ولایت‌مداری از مهم‌ترین آموزه‌های سیره حضرت زهرا (س) است، افزود: مردم باید تقوا را سرلوحه زندگی خود قرار دهند و یکی از مهم‌ترین جلوه‌های تقوا، ولایت‌مداری و پایبندی به مسیر ولایت است؛ ایمانی که باید تا پایان عمر استمرار داشته باشد.

امام جمعه اسفراین با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه تصریح کرد: امروز مطالبه مهم، استمرار وحدت و همبستگی مردم است و باید در مسیر ولایت ثابت‌قدم بمانیم.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه و جنایات علیه مردم غزه گفت: ملت مظلوم غزه در شرایط سخت بارندگی و سرمای هوا، در چادرهای آب‌گرفته با مشکلات فراوانی مواجه هستند و کودکان و خانواده‌های آنان در معرض بیماری و آسیب قرار دارند؛ این جنایات را محکوم می‌کنیم و حمایت از مردم مظلوم غزه را وظیفه خود می‌دانیم.

وی با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه ایران بیان کرد: آمریکا باید بداند اگرچه آغازگر جنگ بوده، پایان آن با اراده و پیروزی ملت ایران رقم خواهد خورد. پاسخ نیروهای مسلح ایران به هرگونه تجاوز باید فوری و بدون محدودیت جغرافیایی باشد و نیروهای مسلح نیز توانمندی‌ها و شگفتانه‌های جدیدی برای دفاع از کشور در اختیار دارند.

امام جمعه اسفراین در ادامه با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی از مردم خواست در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند و افزود: با رعایت الگوی مصرف و پرهیز از استفاده غیرضروری، کمک کنیم تا در روزهای سرد سال با قطعی گاز مواجه نشویم.

موسوی همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت انصاف در بازار خطاب به اصناف و مسئولان گفت: اصناف باید در عرضه کالا و تعیین قیمت‌ها انصاف را رعایت کنند و مسئولان نیز بر قیمت اجناس و کالاهای مورد نیاز روزانه مردم نظارت جدی داشته باشند تا فشار اقتصادی بیشتری به خانواده‌ها وارد نشود.