به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا علی‌اکبری در خطبه های نماز جمعه این هفته ماهنشان، با قدردانی از حضور باشکوه مردم در مراسم ایام فاطمیه اظهار کرد: مردم مؤمن و بصیر ماهنشان با حضور پرشور خود در میادین و خیابان‌ها، جلوه‌ای باشکوه از ارادت به خاندان عصمت و طهارت(ع) به نمایش گذاشتند.

وی از هیئات مذهبی، جوانان و نوجوانان، بانوان، علما، مداحان، شعرا و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری مراسم فاطمیه قدردانی کرد و افزود: از مجموعه صداوسیمای عزیز نیز که با پوشش خبری شایسته و انعکاس شور و شعور فاطمی مردم، این حضور ارزشمند را به تصویر کشیدند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

انتقام از جنایات دشمن، مطالبه ملت ایران است

امام جمعه ماهنشان با اشاره به جنایات دشمن علیه ملت ایران تصریح کرد: دشمن در اقدامات خود دانشمندان، فرماندهان ارشد نظامی، مسئولان کشور، رهبر انقلاب، دانش‌آموزان، زنان، مردان، جوانان و سالمندان را هدف قرار داده و به زیرساخت‌های کشور نیز حمله کرده است.

علی‌اکبری تأکید کرد: ملت ایران ملتی شجاع و غیرتمند است و در برابر این جنایات سکوت نخواهد کرد. پاسخ به جنایات دشمن و مجازات عاملان و آمران آن، مطالبه‌ای جدی و حق ملت ایران است و نتیجه جنگ یا مذاکره نباید موجب فراموشی این حق شود.

بازنگری در دکترین دفاعی کشور یک ضرورت راهبردی است

وی با اشاره به بیانیه مجلس خبرگان رهبری گفت: در این بیانیه ضمن قدردانی از هشت ماه حضور ارزشمند مردم در میادین و خیابان‌ها و تأکید بر حفظ اتحاد مقدس، موضوعات مهمی همچون وضعیت اقتصادی و معیشت مردم، مطالبه خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، بازنگری در دکترین دفاعی و ایجاد بازدارندگی لازم مورد توجه قرار گرفته است.

امام جمعه ماهنشان افزود: طرح موضوع بازنگری در دکترین دفاعی کشور از سوی مجلس خبرگان، اهمیت این مسئله را در شرایط حساس کنونی نشان می‌دهد. فقه شیعه، فقهی پویا و متناسب با مقتضیات زمان است و مسائل دفاعی و امنیتی نیز باید با لحاظ مصالح نظام اسلامی، مبانی شرعی، ملاحظات قانونی و ضرورت‌های امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد.

وی خواستار ورود کارشناسی مجلس شورای اسلامی به این موضوع و بررسی و تصویب الزامات قانونی لازم برای تقویت توان بازدارندگی کشور شد.

علی‌اکبری در ادامه با اشاره به تحولات جبهه مقاومت اظهار کرد: موفقیت راهبردی انصارالله و دستیابی به موقعیت‌های مهم در منطقه خلیج عدن می‌تواند معادلات ژئوپلیتیکی منطقه را دستخوش تغییر کند و زمینه‌ساز تحولات مهمی در آینده باشد.

تغییر دولت در آمریکا نباید موجب خوش‌بینی به سیاست‌های واشنگتن شود

امام جمعه ماهنشان با اشاره به تحولات انتخاباتی آمریکا و شکست جمهوری‌خواهان خاطرنشان کرد: آنچه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد، نه هیاهوی انتخاباتی آمریکا و جابه‌جایی احزاب، بلکه شناخت ماهیت سیاست‌های این کشور است.

وی افزود: آمریکا، آمریکا است و تجربه نشان داده است که تغییر حزب حاکم در این کشور تفاوتی در رویکرد خصمانه آن نسبت به ملت ایران ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین نه شکست جمهوری‌خواهان باید موجب خوشحالی و غفلت شود و نه روی کار آمدن دموکرات‌ها باید امیدواری کاذب ایجاد کند.

علی‌اکبری تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، آمادگی همه‌جانبه برای مواجهه با حوادث احتمالی، تقویت توان داخلی، عبور از مشکلات اقتصادی و حفظ آرامش و انسجام ملی است.

وی با بیان اینکه تهدیدهای دشمن همچنان ادامه دارد، گفت: کشور باید با هوشیاری کامل تحولات را دنبال کند و برای سناریوهای احتمالی آمادگی داشته باشد.

امام جمعه ماهنشان با اشاره به تجربه دو جنگ گذشته افزود: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی و مقاومت ملت توانسته است محاسبات دشمن را با چالش مواجه کند و معادلات را تغییر دهد.

وی ادامه داد: برای عبور از این پیچ تاریخی باید اتحاد، انسجام و یکدلی را حفظ کنیم، از رهبری معظم انقلاب تبعیت داشته باشیم و با اعتماد به مسئولان و فرماندهان نظامی، صبر و استقامت را در دستور کار قرار دهیم.

علی‌اکبری خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و شکاف در داخل کشور است و باید مراقب باشیم جنگی را که با ایستادگی و مقاومت پیش برده‌ایم، با غفلت، اختلاف و سوءمدیریت در داخل کشور نبازیم.

امام جمعه ماهنشان با تأکید بر ضرورت مدیریت جهادی در شرایط جنگ اقتصادی و ترکیبی اظهار کرد: وضعیت کشور اقتضا می‌کند مدیران با دقت، هوشمندی و روحیه جهادی عمل کنند و اجازه ندهند مردم قربانی سوءمدیریت و تصمیم‌های غیرکارشناسی شوند.

وی با انتقاد از گزارش‌های مطرح‌شده درباره کسر حق بیمه از مطالبات گندم‌کاران گفت: چرا و با اجازه چه کسی بخشی از مطالبات گندم‌کاران با عنوان حق بیمه کسر می‌شود؟ این در حالی است که پیش‌تر اعلام شده بود دولت پرداخت این مبالغ را بر عهده گرفته است.

علی‌اکبری افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان و سپس کسر بخشی از آن، موجب سلب اعتماد و کاهش انگیزه تولیدکنندگان می‌شود و حتی ممکن است تمایل کشاورزان برای فروش گندم به دولت را کاهش دهد.

وی خواستار شفاف‌سازی فوری مسئولان مربوطه و پرداخت کامل و به‌موقع مطالبات کشاورزان شد.

قطع کالابرگ خانوارها با چه توجیهی انجام می‌شود؟

امام جمعه ماهنشان همچنین نسبت به زمزمه‌های مطرح‌شده درباره قطع کالابرگ برخی خانوارها انتقاد کرد و گفت: اگر کالابرگ صدقه است، اساساً نباید پرداخت می‌شد؛ اما اگر حق مردم و بخشی از حمایت معیشتی دولت است، قطع آن چه توجیهی دارد؟

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم و نارضایتی‌های ناشی از بی‌مدیریتی در عرضه برخی کالاها تصریح کرد: مسئولان باید به جای ایجاد نگرانی‌های جدید، برای رفع مشکلات مردم برنامه‌ریزی کنند.

علی‌اکبری تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی، برخورد با مدیران ناکارآمد، کج‌سلیقه و تصمیم‌گیرانی که با عملکرد نادرست خود موجب نارضایتی مردم می‌شوند، یک ضرورت است و مسئولان باید اجازه ندهند با معیشت، آرامش و اعصاب و روان مردم بازی شود.