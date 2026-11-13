به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید جزائی اظهار کرد: در پی اخذ گزارش‌های دقیق مبنی بر تشکیل باند فساد و سازمان‌یافته که با سوءاستفاده از موقعیت، اقدام به اخاذی و دریافت مبالغ نامتعارف در چندین فقره و نوبت‌های مختلف از قربانیان می‌کردند، موضوع در دستور کار حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان مرکزی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در این پرونده ۳ نفر که یکی از این افراد از وکلای شهر اراک است با تهدید به افشای فیلم و صوت ۲ نفر از قربانیان خود، درخواست دریافت ۲۰۰ میلیارد ریال می‌کند که پس از بررسی فوری موضوع و صدور دستورات قضایی لازم، مأمورین اقدام به جلب و بازداشت آنان می‌کند.

حجت الاسلام جزایی افزود: مأموران حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی به اتفاق عوامل پلیس امنیت اخلاقی، اقدام به بازرسی از دفاتر و محل‌های مرتبط با این پرونده نموده و موفق به شناسایی برخی از ادوات و تجهیزات الکترونیکی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه شده‌اند که جهت حفظ مستندات و جلوگیری از تخریب آثار جرم، تحت توقیف قرار گرفته‌اند.

وی تاکید کرد: اظهارات و اقاریر افراد مرتبط با پرونده، با رعایت تمامی ضوابط قانونی اخذ شده و تمامی مستندات و گزارش‌های حاصل از بازرسی‌ها در قالب پرونده‌های مستدل به دادسرای مرکز استان ارسال شده تا روند رسیدگی به این جرایم با سرعت و دقت ادامه یابد.

حجت الاسلام جزایی گفت: دستگاه قضایی استان مرکزی در صیانت از امنیت و آسایش شهروندان در برابر هرگونه فعالیت‌های فسادآمیز و اخاذی، با قاطعیت کامل و بدون هیچ‌گونه اغماضی عمل خواهد کرد.

